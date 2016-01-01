يستخدم حقن البوتوكس لتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يستخدم لعلاج الحالات العضلية الكامنة والصداع النصفى وليس التجميل فقط ، ولكن نظرًا لفوائده الكثيرة فى علاج العديد من الأمراض.
إلا أن البوتوكس يسبب العديد من الآثار الجانبية على الصحة، ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" تعرف على أبرزها..
قشعريرة، ألم أو تورم أو كدمات في مكان الحقن، صداع الراس، احمرار، سعال، إلتهاب الحلق، التهابات الجهاز التنفسي، حمى، تدلي الجفون
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التعليقات على ضعف الرؤية والتهاب الجهاز التنفسي.. أضرار غير متوقعة للبوتوكس
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