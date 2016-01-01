ضعف الرؤية والتهاب الجهاز التنفسي.. أضرار غير متوقعة للبوتوكس

آخر الأخبارالصحة والجمال › ضعف الرؤية والتهاب الجهاز التنفسي.. أضرار غير متوقعة للبوتوكس

صورة الخبر: أضرار غير متوقعة للبوتوكس
أضرار غير متوقعة للبوتوكس

يستخدم حقن البوتوكس لتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما يستخدم لعلاج الحالات العضلية الكامنة والصداع النصفى وليس التجميل فقط ، ولكن نظرًا لفوائده الكثيرة فى علاج العديد من الأمراض.

إلا أن البوتوكس يسبب العديد من الآثار الجانبية على الصحة، ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" تعرف على أبرزها..

قشعريرة، ألم أو تورم أو كدمات في مكان الحقن، صداع الراس، احمرار، سعال، إلتهاب الحلق، التهابات الجهاز التنفسي، حمى، تدلي الجفون

كما يمكن أن يسبب رنين في أذنيك، التهابات المسالك البولية حرقان، يمكن أن يسبب البوتوكس التسمم الغذائي ، وهو شكل من أشكال شلل العضلات

ومن أخطر الآثار الجانبية للبوتوكس، صعوبة البلع، صعوبة في التنفس، ضعف عام مشاكل في الرؤية عادةً ما تكون معظم الآثار الجانبية مؤقتة ويجب أن تتلاشى في غضون بضعة أيام.

المصدر: موقع "boldsky"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ضعف الرؤية والتهاب الجهاز التنفسي.. أضرار غير متوقعة للبوتوكس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
19946

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager