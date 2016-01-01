أغربها الشوفان.. 5 طرق طبيعية فعالة فى علاج الصدفية



علاج الصدفية علاج الصدفية

الصدفية هي حالة جلدية مناعية ذاتية تصبح فيها حكة في الجلد ، متقشرة ، سميكة ، منتفخة ، غير منتظمة اللون، ويحدث بشكل رئيسي على فروة الرأس والركبتين والمرفقين ، ولكن يمكن أن يحدث في أي جزء من الجسم.



ويقال أن طرق العلاج الطبيعي تعمل بشكل أفضل للصدفية، ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج المنزلية..



- خل التفاح

تشير بعض الأدلة القصصية إلى أن خل التفاح قد يعالج الصدفية في فروة الرأس عن طريق تهدئة الإحساس بالحرقان والحكة، كما تحارب خصائصه المضادة للميكروبات العديد من أنواع الالتهابات الجلدية.

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- زيت السمكيعد زيت السمك ، المعروف أيضًا باسم أحماض أوميجا 3 الدهنية ، من العناصر الغذائية المهمة الموجودة في الأسماك مثل التونة والسردين والماكريل، وفي دراسة أجريت على 18 مريضًا يعانون من الصدفية اللويحية الشديدة ، وجد أن زيت السمك مع العلاج بالأشعة فوق البنفسجية لديه الكفاءة لتحسين الحالة أفضل من زيت الزيتون مع الأشعة فوق البنفسجية.- فيتامين دضوء الشمس هو مصدر كبير لفيتامين د، والأطعمة مثل البرتقال والحليب والفطر واللبن وحليب الصويا غنية بشكل طبيعي بهذا الفيتامين الأساسي، وتتحدث دراسة عن الأشخاص الذين تناولوا فيتامين د عن طريق الفم وأظهرت تحسنًا بنسبة 88 في المائة في حالة الصدفية.- زيت شجرة الشايزيت شجرة الشاي له خصائص قوية مضادة للالتهابات، إن وجود terpinen-4-ol في الزيت ، الذي تم الحصول عليه من أوراق شجرة الشاي واللحاء والفروع ، يعمل كـ علاج ضد الصدفية، ويوضح هذا النشاط المضاد للصدفية لزيت شجرة الشاي.- الشوفاندقيق الشوفان الغروي (CO) هو شكل مسحوق من حبوب الشوفان التي تعتبر مطريات تلطف البشرة وتلينها، تقول دراسة عن الخاصية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة لثاني أكسيد الكربون ضد قشور الجلد والجفاف والحكة والخشونة ، وكلها أعراض الصدفية.