لو دقنك خفيفة.. 3 خطوات لـ نموها في أقل وقت

يرى بعض الرجال أن لحيتهم الكاملة تعطى مظهر جذاب ولافت، ويفضل العديد منهم العناية بها بشكل كبير والحفاظ عليها، ولكن البعض لا تنمو لديهم اللحية بشكل كامل، وتظل بعض الأماكن فى الذقن فارغة.
ووفقًا لما قدمه موقع "healthline" إليك أهم الطرق للعناية باللحية، ونموها بشكل كامل...
ممارسة الرياضة
تعمل التمارين الرياضية على تحسين تدفق الدم ، مما يساعد على تحفيز نمو بصيلات الشعر، قد تؤدي تمارين مثل رفع الأثقال وتدريب القوة أيضًا إلى تعزيز هرمون التستوستيرون مؤقتًا، حاول تغيير التدريبات التي تقوم بها ، وكذلك الوقت الذي تقوم به في اليوم، فمستويات التستوستيرون تتذبذب بشكل طبيعي لدى الشباب خلال النهار.
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