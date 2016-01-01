لو دقنك خفيفة.. 3 خطوات لـ نموها في أقل وقت



لو دقنك خفيفة لو دقنك خفيفة

يرى بعض الرجال أن لحيتهم الكاملة تعطى مظهر جذاب ولافت، ويفضل العديد منهم العناية بها بشكل كبير والحفاظ عليها، ولكن البعض لا تنمو لديهم اللحية بشكل كامل، وتظل بعض الأماكن فى الذقن فارغة.



ووفقًا لما قدمه موقع "healthline" إليك أهم الطرق للعناية باللحية، ونموها بشكل كامل...



ممارسة الرياضة

تعمل التمارين الرياضية على تحسين تدفق الدم ، مما يساعد على تحفيز نمو بصيلات الشعر، قد تؤدي تمارين مثل رفع الأثقال وتدريب القوة أيضًا إلى تعزيز هرمون التستوستيرون مؤقتًا، حاول تغيير التدريبات التي تقوم بها ، وكذلك الوقت الذي تقوم به في اليوم، فمستويات التستوستيرون تتذبذب بشكل طبيعي لدى الشباب خلال النهار.

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حميةتفيد التغذية الجيدة من تناول نظام غذائي صحي ومتوازن لحيتك وكذلك جسمك، من المهم الحفاظ على مؤشر كتلة جسمك في المعدل الطبيعي ، لأن السمنة يمكن أن تخفض هرمون التستوستيرون .بعض العناصر الغذائية ، مثل الزنك، مفيدة أيضًا لمستويات التستوستيرون، إن اتباع نظام غذائي صحي لن يتجاوز علم الوراثة ، ولكنه قد يساعد شعرك الحالي على النمو بشكل أكثر صحة ولمعانا.. ويتضمن:البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والسلمونالحديد ، مثل الكبدالحبوب الكاملة والكربوهيدرات الصحية الأخرىفيتامينات ومكملات نمو اللحيةتستهدف العديد من المكملات الغذائية تحديدا نمو اللحية، إذا كنت غير قادر على الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها من خلال النظام الغذائي ، فقد يكون تناول مكمل غذائي أو فيتامينات مليئة بالحديد والزنك مفيدًا.