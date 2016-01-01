بعد تفشي كورونا.. نصائح لشراء الملابس بطريقة آمنة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بعد تفشي كورونا.. نصائح لشراء الملابس بطريقة آمنة

صورة الخبر: نصائح لشراء الملابس
نصائح لشراء الملابس

حالة من الخوف والقلق تسيطر على جميع أنحاء العالم بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا الذى أصاب الملايين وأدى إلى وفاة ألاف الأشخاص فى مختلف دول العالم.

ومع تفشي فيروس كورونا أصبح شراء الملابس و التسوق فى المولات من الأشياء التى يخشى البعض القيام بها، وبالأخص قياس و تجربة قطع الملابس فى غرفة القياس داخل المحل و قبل شرائها.

وينصح الأطباء بعدم إستعمال غرفة قياس الملابس، لذلك أصبحت مشكلة قياس الملابس من المشاكل التى تواجه العديد عند شراء الملابس الجديدة، فيمكنك شراء قطع الملابس المناسبة من خلال معرفة مقاساتك بدقة و التأكد من أن هذه القطع تتناسب معك من ناحية اللون و المقاس و الموديل أيضا.

وفى هذا السياق كشف الدكتور هانى الناظر، استشارى الجلدية، عن أبرز النصائح التى لابد من اتباعها أثناء شراء الملابس الجديدة، وكان أهمهما ..

-ارتداء الكمامات داخل المحل
-الحرص على التباعد الاجتماعى و عدم التزاحم
-محاولة شراء الملابس المغلفة التى لم يتم فتحها من قبل.
-عدم تجربة الملابس داخل المحلات
-تعقيم الملابس بالغسيل أو الكى قبل أرتدائها

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد تفشي كورونا.. نصائح لشراء الملابس بطريقة آمنة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61273

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager