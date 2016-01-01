حالة من الخوف والقلق تسيطر على جميع أنحاء العالم بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا الذى أصاب الملايين وأدى إلى وفاة ألاف الأشخاص فى مختلف دول العالم.
ومع تفشي فيروس كورونا أصبح شراء الملابس و التسوق فى المولات من الأشياء التى يخشى البعض القيام بها، وبالأخص قياس و تجربة قطع الملابس فى غرفة القياس داخل المحل و قبل شرائها.
وينصح الأطباء بعدم إستعمال غرفة قياس الملابس، لذلك أصبحت مشكلة قياس الملابس من المشاكل التى تواجه العديد عند شراء الملابس الجديدة، فيمكنك شراء قطع الملابس المناسبة من خلال معرفة مقاساتك بدقة و التأكد من أن هذه القطع تتناسب معك من ناحية اللون و المقاس و الموديل أيضا.
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التعليقات على بعد تفشي كورونا.. نصائح لشراء الملابس بطريقة آمنة
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