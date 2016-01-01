رخيص ومتاح بالسوق.. تناول هذا الخضار يحمي من مشاكل المعدة والقولون

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مشاكل المعدة والقولون


ذكر موقع " "watercress " أن هذه الميكروبات ضرورية لصحتنا على المدى الطويل ، من تطوير نظام المناعة لدينا إلى الحماية من أمراض الأمعاء ورفع حالتنا المزاجية.

يعد الجرجير من أكثر المصادر الطبيعية التى تمد أجسادنا بالألياف لتغذية الميكروبات، ولكنه يحتوي على واحدة من أعلى مستويات مضادات الأكسدة.

تلعب بكتيريا الأمعاء دورًا مهمًا في تنشيط مضادات الأكسدة وتقليل تلف الحمض النووي الذى تسببه العديد من السموم التي نتعرض لها باستمرار سواء في البيئة أو تلك الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي داخل الجسم.

ويمتلك الجرجير العديد من المميزات التى تجعله قادرا على تحسين حالة الجسم بصورة عامة ومنح الشعور بالقوة والنشاط .

المصدر: موقع " "watercress "

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