كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن امكانية اصابة محمود عبدالرازق شيكابالا نجم وقائد فريق الزمالك بـ فيروس كورونا المستجد هقب مخالطته طوال الفترة الماضية لـ محمد خليفة نجم فريق اسوان والزمالك السابق عقب تأكد اصابته بفيروس كورونا.
وأكد مهيب عبدالهادي في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن شيكابالا ظهر في اكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية مع خليفة والتقطا عدد كبير من الصور سويا.
وأضاف مهيب أن شيكابالا سيجري مسحة طبية اليوم مع فريق الزمالك للتاكد من اصابته بـ فيروس كورونا من عدمها.
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التعليقات على قبل إجراء المسحة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا المستجد.. اقرأ التفاصيل
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