

بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.



وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد أصدر قانون مجلس الشيوخ، والذي تقدم به ائتلاف دعم مصر.



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* صلاحيات مجلس الشيوخيختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.كما يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.- ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.