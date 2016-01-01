لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا

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لو بتعانى من ضعف الهضم

الجهاز الهضمي الصحي هو نتيجة لنظام غذائي صحي ونمط حياة صحي، الجهاز الهضمي البشري عبارة عن سلسلة معقدة من الأعضاء والغدد المعدة لمعالجة الطعام، وذلك من أجل إنتاج الطاقة من الطعام الذي نأكله ، يجب على الجسم تقسيم الطعام إلى جزيئات أصغر يمكن امتصاصها واستخدامها في وظائف الجسم المختلفة.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الطرق الطبيعية التى تساعد على ضعف الهضم...

شرب الماء : يعد شرب الكمية المناسبة من الماء يوميًا هو مفتاح عملية الهضم لديك، ويجب شرب ما لا يقل عن 7 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا ، اشرب كوبًا من الماء مع كل وجبة ، مما يساعدك أيضًا في الحفاظ على امتلاءك وتسريع عملية الهضم.

تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف : الخضار والفواكه ضرورية للحفاظ على نظام غذائي صحي وعملية هضم صحية، قم بتضمين الخضروات والفواكه الغنية بالألياف التي يمكنها تسريع عملية الهضم وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم بشكل أفضل .

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ممارسة الرياضة بانتظام : يمكن أن يساعد التمرين المنتظم على تحسين عملية الهضم بأقل مجهود، لست مضطرًا للقيام بالتمارين الثقيلة كالمشي لمدة 20-30 دقيقة ، كما أن تمارين الضغط والركض البسيطة مفيدة أيضًا في تحسين الهضم الضعيف .

نم جيدا
تناول طعامك جالسًا
تناول وجبات خفيفة صحية وليس أطعمة مقلية
أضف زيت السمك إلى نظامك الغذائي
تحكم في مستويات التوتر لديك
امضغ طعامك جيدًا

المصدر: موقع "boldsky"

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