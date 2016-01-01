الجهاز الهضمي الصحي هو نتيجة لنظام غذائي صحي ونمط حياة صحي، الجهاز الهضمي البشري عبارة عن سلسلة معقدة من الأعضاء والغدد المعدة لمعالجة الطعام، وذلك من أجل إنتاج الطاقة من الطعام الذي نأكله ، يجب على الجسم تقسيم الطعام إلى جزيئات أصغر يمكن امتصاصها واستخدامها في وظائف الجسم المختلفة.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الطرق الطبيعية التى تساعد على ضعف الهضم...
شرب الماء : يعد شرب الكمية المناسبة من الماء يوميًا هو مفتاح عملية الهضم لديك، ويجب شرب ما لا يقل عن 7 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا ، اشرب كوبًا من الماء مع كل وجبة ، مما يساعدك أيضًا في الحفاظ على امتلاءك وتسريع عملية الهضم.
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التعليقات على لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا
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