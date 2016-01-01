نفت مصادر داخل أروقة وزارة الدفاع الإثيوبية، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة عن استقالة وزير الدفاع ليما ميجيرسا، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وقالت هذه المصادر إلى إذاعة "دويتش فيله" الألمانية إن وزير الدفاع الإثيوبي لا يزال في مكتبه، نافية أي نية للاستقالته.
وكانت أنباء تداولت خلال الساعات الماضية تفيد باستقالة وزير الدفاع الإثيوبي، اعتراضا على التعامل مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
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التعليقات على حقيقة استقالة وزير دفاع إثيوبيا من منصبه تضامنا مع الاحتجاجات
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