

حقيقة استقالة وزير دفاع إثيوبيا من منصبه تضامنا مع الاحتجاجات حقيقة استقالة وزير دفاع إثيوبيا من منصبه تضامنا مع الاحتجاجات

نفت مصادر داخل أروقة وزارة الدفاع الإثيوبية، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة عن استقالة وزير الدفاع ليما ميجيرسا، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.



وقالت هذه المصادر إلى إذاعة "دويتش فيله" الألمانية إن وزير الدفاع الإثيوبي لا يزال في مكتبه، نافية أي نية للاستقالته.



وكانت أنباء تداولت خلال الساعات الماضية تفيد باستقالة وزير الدفاع الإثيوبي، اعتراضا على التعامل مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

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وشددت إثيوبيا إجراءات الأمن في بلدة أمبو يوم الخميس من أجل جنازة المغني الشهير هاشالو هونديسا الذي أدى اغتياله في وقت سابق هذا الأسبوع إلى احتجاجات استمرت يومين وأسفرت عن مقتل أكثر من 80 شخصًا.وبدأت مراسم التشييع بوضع المعزين أكاليل الزهور في استاد أمبو.