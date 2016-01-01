بأسرار السوريين.. طريقة عمل البطاطس بالموتزاريلا



البطاطس بالموتزاريلا البطاطس بالموتزاريلا

اذا كنتِ من محبي البطاطس وتحاولين تقديمها لأسرتك بطريقة مميزة نقدم لكِ اليوم طريقة عمل البطاطس بالموتزاريلا وطريقتها المختلفة.





المكونات :



بطاطس مكعبات

4 اكواب ماء للغلي

ملح وفلفل

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طريقة تحضير البطاطس بالجبنة الموتزاريلا:1-اغسلي البطاطس جيدًا،ثم قطعيها مكعبات صغيرة2-في قدر علي النار متوسطة الحرارة ضعي الماء،البطاطس،الملح ،واتركيها حتي تنضج جيدًا .3-صفي البطاطس المسلوقة من الماء،ضعيها في وعاء4-اهرسي البطاطس بواسطة الشوكة حتي تصبح ناعمة5- اضيفي على البطاطس القليل من الملح والفلفل الأسود6-احضري صينية فرن مغطاة بورق زبدة7- اصنعي شكل كوب بقاعدة ومفتوح من اعلي8-كرري نفس الخطوة حتي انتهاء الكمية9-ضعي بكل كوب بطاطس كمية مناسبة من الجبنه الموزريلا والمشللة10-ضعي صينية أكواب البطاطس البيورية بالجبنة الموزريلا في فرن ساخن علي حرارة 180-190 حتي تذوب الجبنة وتأخذ الأكواب اللون الذهبي الخفيف11-اتركي أكواب البطاطس تهدأ قليلًا12-قدمي أكواب البطاطس البيورية بالجبنة الموتزاريلا لعائلتك