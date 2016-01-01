بأسرار السوريين.. طريقة عمل البطاطس بالموتزاريلا

البطاطس بالموتزاريلا
اذا كنتِ من محبي البطاطس وتحاولين تقديمها لأسرتك بطريقة مميزة نقدم لكِ اليوم طريقة عمل البطاطس بالموتزاريلا وطريقتها المختلفة.
المكونات :
بطاطس مكعبات
4 اكواب ماء للغلي
ملح وفلفل
طريقة تحضير البطاطس بالجبنة الموتزاريلا:
1-اغسلي البطاطس جيدًا،ثم قطعيها مكعبات صغيرة
2-في قدر علي النار متوسطة الحرارة ضعي الماء،البطاطس،الملح ،واتركيها حتي تنضج جيدًا .
3-صفي البطاطس المسلوقة من الماء،ضعيها في وعاء
4-اهرسي البطاطس بواسطة الشوكة حتي تصبح ناعمة
5- اضيفي على البطاطس القليل من الملح والفلفل الأسود
6-احضري صينية فرن مغطاة بورق زبدة
7- اصنعي شكل كوب بقاعدة ومفتوح من اعلي
8-كرري نفس الخطوة حتي انتهاء الكمية
9-ضعي بكل كوب بطاطس كمية مناسبة من الجبنه الموزريلا والمشللة
10-ضعي صينية أكواب البطاطس البيورية بالجبنة الموزريلا في فرن ساخن علي حرارة 180-190 حتي تذوب الجبنة وتأخذ الأكواب اللون الذهبي الخفيف
11-اتركي أكواب البطاطس تهدأ قليلًا
12-قدمي أكواب البطاطس البيورية بالجبنة الموتزاريلا لعائلتك
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