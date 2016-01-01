

مناوشات تويتر وترامب مستمرة.. والموقع يحذف صورة نشرها الرئيس مناوشات تويتر وترامب مستمرة.. والموقع يحذف صورة نشرها الرئيس

حذف موقع "تويتر" صورة نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد تلقيها لشكوى من صحيفة "نيويورك تايمز"، تتعلق بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.



ونشر دونالد ترامب يوم 30 يونيو تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر" كتب فيها: "في الواقع هم لا يلاحقونني بل يلاحقونك أنت، أنا فقط أقف في طريقهم" واستخدم صورة له في الخلفية.



ومن سوء حظ الرئيس الأميركي أن الصورة التي استعملها التقطها أحد مصوري "نيويورك تايمز"، ونشرت مع تحقيق في سبتمبر 2015 عن ترامب مرشح الرئاسة في ذلك الوقت، حسبما ذكرت "رويترز".

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ويعرض "تويتر" الآن في مكان الصورة التي أزالتها رسالة تقول "هذه الصورة أزيلت استجابة لبلاغ من صاحب حقوق الملكية الفكرية".وتعد خطوة "تويتر" الأحدث في سلسلة عمليات إزالة تغريدات لترامب بسبب ما تقول الشركة إنها شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، أو لأنها تمثل انتهاكا لسياستها المناهضة للتهديد بالعنف أو لأسباب أخرى.وبدأ "تويتر" التحرك ضد تغريدات ترامب في مايو، وتصادم معه مرارا منذ ذلك الحين، في حين هدد الرئيس الأميركي بتغيير القوانين المنظمة لمواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصف "تويتر" إحدى تغريداته عن التصويت بالبريد بأنها غير دقيقة، وحجب تغريدة عن النهب قال إنها تحرض على العنف.وأزالت منصات تويتر وفيسبوك وإنستغرام كذلك مقطع فيديو نشره ترامب في إطار حملة لتكريم جورج فلويد، الأميركي من أصل أفريقي الذي توفي في مينيابوليس أثناء احتجاز الشرطة له، بسبب شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.