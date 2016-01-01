

إزاى تعالجى الملابس اللى بوظها الكلور ؟ 4 حلول مثالية إزاى تعالجى الملابس اللى بوظها الكلور ؟ 4 حلول مثالية

مع تفشى جائحة فيروس كورونا والاستخدام الواسع للكلور في التعقيم والتطهير للحد من انتشار الفيروس واجه الكثيرون مشكلة تلف الملابس بسبب بقع الكلور سواء خارج البيت أو داخله فكيف يمكن انقاذ الملابس من هذه المشكلة؟



فى هذا التقرير نرصد أبرز الحلول لمعالجة الملابس بدلا من التخلص منها، وفقا لتقرير منشور على موقع how to clean stuff.





أولا وقبل أي شىء قم بشطف المنطقة المصابة بالمبيض أو الكلور في ملابسك بماء بارد جيدا ، حيث أن ترك المبيض يصنع ما يشبه الحفرة في الملابس لتصبح أقل سمكا عن باقي القماش.





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ثانيا :أمامك عدد من الحلول ى يمكنك اللجوء إليها مثل:الأول : الصبغةيمكنك استخدام مبيض صبغة للقطعة بأكملها حتى تحصل على لون موحد ، بعدها تستخدم صبغة الملابس لصباغتها كاملة بنفس اللون ، حيث أن صباغة الجزء المصاب فقط سيظهر فرقا ملحوظا في الألوان.الثاني :التبييضيمكنك تبييض العنصر بأكمله والتعايش مع اللون الجديد.الثالث : الماركرفى حالة الملابس الداكنة مثل الأسود أو الأزرق الداكن يمكن استخدام قلم ماركر ثابت لا يبهت بالغسيل ولون المنطقة المصابةالرابع : "الباتش"جرب تغطية علامة التبييض بـ"باتش" جذاب ويمكن أن تضع على الملابس أكثر من باتش ليس فقط مكان الرقعة.أخيرًا.. الوقايةأفضل طريقة للتعامل مع هذه البقع هي الوقاية ، لذلك كن حذرا عن استخدام الكلور او المنتجات المبيضة، أثناء غسيل الملابس أو تطهير الأسطح وغيرها.