| شاهد | هنا الولايات المتحدة | شابة تصارع التماسيح الضخمة: «لن تقتلكم دون سبب»

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صورة الخبر: | شاهد | هنا الولايات المتحدة | شابة تصارع التماسيح الضخمة: «لن تقتلكم دون سبب»
| شاهد | هنا الولايات المتحدة | شابة تصارع التماسيح الضخمة: «لن تقتلكم دون سبب»

اشتهرت الفتاة الأمريكية، جابي سكامبون، بنشرها مقاطع فيديو لصيدها ومصارعتها التماسيح الضخمة.

وتقدم سكامبون عروض مصارعة مع الزواحف الخطرة لتعليم المشاهدين كيفية السيطرة على التماسيح، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ولدى الفتاة المغامرة 118 ألف متابع على «انستجرام»، حيث تنشر مقاطع فريدة لمداعبتها وتقبيلها وإطعامها لتماسيح بالإضافة إلى لقطات الصيد.

وقالت «سكامبون»، إن 95% من الناس يعتقدون أن التماسيح ستلاحقهم وتأكلهم، ونوهت أن التماسيح لن تقتلكم من دون سبب. وبحسب الخبيرة، التماسيح لا تحب أن يزعجها أو يضايقها أحد.

وأحد أهداف «سكامبون» الأساسية، نقل التماسيح من الحدائق والبحيرات المحلية إلى المناطق الأكثر أمانًا لها وللمقيمين القريبين حسب «سبوتنيك».

وتتعامل «سكامبون» مع مخاطر مهنتها بواقعية، حيث تقول إنه من الممكن أن تفقد يدك أو أصابعك خلال العمل فيمكن للتمساح تمزيق ذراعك، وهذا الأمر ليس مزحة.

المصدر: المصرى اليوم

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