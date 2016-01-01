جولة داخل منزل نجم "صراع العروش" نيكولاى كوستر.. استايل دنماركى فى قلب هوليوود

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صورة الخبر: جولة داخل منزل نجم "صراع العروش" نيكولاى كوستر.. استايل دنماركى فى قلب هوليوود
جولة داخل منزل نجم "صراع العروش" نيكولاى كوستر.. استايل دنماركى فى قلب هوليوود

الممثل نيكولاي كوستر الشهير بدور "جيمى لانستر" فى مسلسل "صراع العروش" يعيش فى منزل بتلال هوليوود، وقد استعان بمهندسين ديكور من موطنه الأصلى الدنمارك فى تصميم ديكور المنزل ليقيم فيه هو وزوجته نوكاكا كوستر فالداو وبناته عند سفره لأمريكا، ولكن لا تزال الأسرة تعيش في الدنمارك، يحتوى المنزل الجديد على ثلاث غرف نوم مع مسبح وفناء خلفي وحديقة على تلة شديدة الانحدار، وقد قام فريق عمل مجلة " architectural digest " الأمريكية للديكور، بالتجول داخل المنزل للالتقاط بعض الصور لديكور الغرف.

غرفة المطبخ

تم إعادة طلاء المطبخ باللون الأبيض، بما في ذلك الخزانات، مع إضافة الخزف الدنماركي، مع أرضية خشبية، ومصباحين معلقين فى السقف.

غرفة الطعام

تحتوى غرفة الطعام على مصباح ذو ورقة بيضاء على طاولة طعام التى صممها نيلمان وصنعها روبرتو بيدرازا خصيصا للنجم في لوس أنجلوس، مع مقاعد مريحة للجلوس وباب زجاجى، ومرايا مختلفة الأحجام، مع أرضية خشبية وطلاء جدار لونه أبيض.

غرفة النوم

تحتوى غرفة النوم على سرير وأغطية من تصميم Tekla ، مع منضدة من Frama ، وسجادة Marc Phillips ، ومصابيح Tradition ، وجيتار نوكا .

غرفة الحمام

صمم الحمام بديكور بسيط، وتجمع جدرانه بين اللون الأسود والأبيض، مع نافذة تطل على حديقة المنزل، مما يساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة أثناء الاستحمام.

غرفة المكتب

تحتوى غرفة المكتب على مكتب ومقعد Coster-Waldau ، من تصميم Jaime Hayon و Frame ، وهو تصميم ديكور بسيط .

غرفة المعيشة

تحتوى غرفة المعيشة، على نوافذ على كلا الجانبين، كما توجد أريكة & Tradition من Develius ، سجادة Nanimarquina ، Noguchi by Design Within Reach طاولة القهوة ، وستائر Kvadrat.
حمام سباحة
تحتوى حديقة المنزل على حمام سباحة مبنية على الطوب الأحمر، مع مقاعد جلدية للاسترخاء.

صورة الخبر: جولة داخل منزل نجم "صراع العروش" نيكولاى كوستر.. استايل دنماركى فى قلب هوليوود

صورة الخبر: جولة داخل منزل نجم "صراع العروش" نيكولاى كوستر.. استايل دنماركى فى قلب هوليوود

صورة الخبر: جولة داخل منزل نجم "صراع العروش" نيكولاى كوستر.. استايل دنماركى فى قلب هوليوود

صورة الخبر: جولة داخل منزل نجم "صراع العروش" نيكولاى كوستر.. استايل دنماركى فى قلب هوليوود

صورة الخبر: جولة داخل منزل نجم "صراع العروش" نيكولاى كوستر.. استايل دنماركى فى قلب هوليوود

المصدر: اليوم السابع

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