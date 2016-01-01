الممثل نيكولاي كوستر الشهير بدور "جيمى لانستر" فى مسلسل "صراع العروش" يعيش فى منزل بتلال هوليوود، وقد استعان بمهندسين ديكور من موطنه الأصلى الدنمارك فى تصميم ديكور المنزل ليقيم فيه هو وزوجته نوكاكا كوستر فالداو وبناته عند سفره لأمريكا، ولكن لا تزال الأسرة تعيش في الدنمارك، يحتوى المنزل الجديد على ثلاث غرف نوم مع مسبح وفناء خلفي وحديقة على تلة شديدة الانحدار، وقد قام فريق عمل مجلة " architectural digest " الأمريكية للديكور، بالتجول داخل المنزل للالتقاط بعض الصور لديكور الغرف.
غرفة المطبخ
تم إعادة طلاء المطبخ باللون الأبيض، بما في ذلك الخزانات، مع إضافة الخزف الدنماركي، مع أرضية خشبية، ومصباحين معلقين فى السقف.
غرفة الطعام
تحتوى غرفة الطعام على مصباح ذو ورقة بيضاء على طاولة طعام التى صممها نيلمان وصنعها روبرتو بيدرازا خصيصا للنجم في لوس أنجلوس، مع مقاعد مريحة للجلوس وباب زجاجى، ومرايا مختلفة الأحجام، مع أرضية خشبية وطلاء جدار لونه أبيض.
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التعليقات على جولة داخل منزل نجم "صراع العروش" نيكولاى كوستر.. استايل دنماركى فى قلب هوليوود
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