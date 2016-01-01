الطعام أم الصلاة أيهما أولى.. داعية إماراتي يرد



الطعام أم الصلاة أيهما أولى الطعام أم الصلاة أيهما أولى

هل لو قدمت الطعام على الصلاة أكون بذلك أشركت بالله؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ وسيم يوسف، الداعية الإماراتي، وذلك خلال برنامجه "رحيق الإيمان"، المذاع عبر فضائية أبو ظبي.



وأجاب "وسيم"، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أذا حضرت الصلاة والطعام فأمرنا أن نأكل الطعام، وكان إبن عمر اذا وضع الطعام تقام الصلاة ويقرأ الرجل الفاتحة وهو يأكل.



وتابع: فكون أنك قدمت الطعام على الصلاة لا تكون اشركت بالله، فإذا حضر الطعام والصلاة فتناولك طعامك أولًا حتى لا تصلى وانت جائع ويكون بالك مشغول بالطعام، ثم صلى.

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اقرأ أيضًا| كيف أحافظ على الصلاة في وقتها.. الإفتاء تجيبفى سياق متصل.. أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال بشأن حكم الصلاة والعقل مشغول بالطعام، قائلا: إنه إذا موعد الصلاة والإنسان جائع والطعام جاهز، يصلي أم يأكل؟، وكان ذلك عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأوضح من ناحيته أن عقل الإنسان لا يجب أن يكون مشغولا أثناء الصلاة لا بالطعام، أو حبس البول، ومن ثم فعلى الإنسان أن يأكل ما يسد جوعه ولا يجعله منشغلا ثم يتوجه للصلاة، ويعاود بعدها يستكمل طعامه.وأشار إلى أن الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال التي يثاب العبد عليها، وأنه ينبغي أن يؤديها في وقتها قبل دخول وقت الصلاة التالية إلا لعذر.