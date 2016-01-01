قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن لفظ حي وميت، بنفس المعنى، لأن الله يقول للنبي "إنك ميت وإنهم ميتون".
وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الميت في اللغة، هو من سيموت، فكل البشر ميتون في الحياة، فإذا خرجت روحهم، صاروا "ميتين" فكسر الياء.
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التعليقات على رمضان عبد المعز: كلمة حي وميت كلاهما بنفس المعنى.. فيديو
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