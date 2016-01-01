رمضان عبد المعز: كلمة حي وميت كلاهما بنفس المعنى.. فيديو

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الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن لفظ حي وميت، بنفس المعنى، لأن الله يقول للنبي "إنك ميت وإنهم ميتون".

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الميت في اللغة، هو من سيموت، فكل البشر ميتون في الحياة، فإذا خرجت روحهم، صاروا "ميتين" فكسر الياء.

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واستشهد بقوله تعالى "أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ" فهنا ذكر الميت بسكون الياء، قاصدا الميت الذي خرجت روحه، ولم يعبر بلفظ الميت بتشديد الياء.

وأشار إلى أن النبي يقول "الأنبياء في قبورهم أحياء".

المصدر: elbalad

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