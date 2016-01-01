

تراجع أسعار شيري تيجو 3 موديل 2020 في يوليو تراجع أسعار شيري تيجو 3 موديل 2020 في يوليو

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة "تيجو 3" موديل 2020 التي تنتمي لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.



ووفقًا للتسعير الجديد الذي يطبق في الأول من يوليو الجاري، أصبح سعر تيجو 3 التي يوفرها الوكيل المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بـ236.000 جنيه بدلًا من 239.000 جنيه.



تعتمد السيارة الجديدة المجمعة محليًا في شكلها المحسن الـ"Face Lift" على نفس محركها السابق الذي يتكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر وينتج قوة 126 حصان ويعمل بنظام الجر الأمامي وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.

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تيجو 3 الجديدة تأتي أكثر طولًا مقارنة بنسخة 2019، إذ يبلغ طولها 4.4 مترًا وعرضها 1.7 مترًا وارتفاعها الإجمالي 1.6 مترًا، فيم يبلغ وزنها الفارغ 1.420 كجم.وتتوفر سيارة شيري الجديدة بتصميم معدل للصادمات الأمامية والخلفية، وأضيف إليها مصابيح LED أمامية وخلفية وإشارات بالمرايا الجانبية، فضلًا عن إطارات رياضية مقاس 17 بوصة. وفرش المقاعد مزيج بين الجلد والقماش.وحازت السيارة الجديدة على بعض مواصفات الأمان والمساعدة القياسية، يأتي في مقدمها الوسائد الهوائية الجديدة، وحساسات وكاميرا خلفية للمساعدة على الركن، وبرنامج EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا ونظام فرامل ABS، وعجلة القيادة متعددة المهام.كما زودت شيري تيجو3 الجديدة بفتحة سقف كهربائية وشاشة عرض لمسية بلوحة القيادة قياس 8 بوصات قابلة للتناظر بالهاتف الذكي؛ وحصلت على لوحة عدادات وفتحات تهوية بتصميم جديد بالإضافة إلى وحدة محدَّثة للتحكم بالإضاءة.​