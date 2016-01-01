خبراء يحذرون: البخاخات قد تتحول لعبوات ناسفة في السيارة

حذر خبير السيارات الألماني سورين هاينزه من أن البخاخات قد تتحول لعبوات ناسفة في السيارة بسبب الحرارة الشديدة في فصل الصيف، ما يؤدي إلى نشوب حريق.
وأوضح هاينزه أن درجة الحرارة في المقصورة الداخلية للسيارة المغلقة تحت أشعة الشمس ترتفع بسرعة كبيرة وتصل لدرجات عالية حتى 80 درجة مئوية، وهو ما قد يؤدي إلى انفجار عبوات مثل بخاخات التطهير ومزيل العرق والقداحات.
وأضاف هاينزه أن هذه العبوات يمكن أن تعمل زيادة الضغط بها على تسرب المواد الموجودة بها أو أن عناصر إحكامها تشكل مع الضغط انفجارا؛ لذا يلزم الاحتفاظ بها في التابلوه أو في أماكن لا تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.
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