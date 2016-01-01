

قبل السفر.. نادي السيارات الألماني ينصح بفحص هذه الأجزاء بالسيارة قبل السفر.. نادي السيارات الألماني ينصح بفحص هذه الأجزاء بالسيارة

شدد نادي السيارات ADAC الألماني على ضرورة فحص الإطارات جيدًا قبل السفر بالسيارة في رحلات طويلة، وكذلك مستوى السوائل في أنظمة السيارة المختلفة، وذلك من أجل سلامة القيادة.



وأوضح الخبراء الألمان أنه يتعين قبل الرحلة التحقق من مستوى ضغط هواء الإطارات، وفقا لما تنص عليه الشركة المنتجة، مع مراعاة الحمولة الزائدة للأمتعة والركاب.



ويمكن معرفة قيم الضغط المناسبة من دليل تشغيل السيارة، وأحيانا قد يتم ذكرها على غطاء خزان الوقود، مع العلم أن السير بقيم أقل من القيم المقررة يكون له تأثير سلبي على سلوك القيادة والكبح ويزيد من تآكل الإطار.

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ومن الضروري أيضا التحقق من تمتع الإطارات بعمق مداس كاف؛ حيث ينبغي ألا يقل عمق المداس عن 1.6 ملم.ومن السوائل، التي يجب مراعاة منسوبها في السيارة، سائل تنظيف الزجاج في حاويته بحيز المحرك، ومستوى زيت المحرك، وسائل التبريد الخاص بالمبرد.​