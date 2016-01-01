شدد نادي السيارات ADAC الألماني على ضرورة فحص الإطارات جيدًا قبل السفر بالسيارة في رحلات طويلة، وكذلك مستوى السوائل في أنظمة السيارة المختلفة، وذلك من أجل سلامة القيادة.
وأوضح الخبراء الألمان أنه يتعين قبل الرحلة التحقق من مستوى ضغط هواء الإطارات، وفقا لما تنص عليه الشركة المنتجة، مع مراعاة الحمولة الزائدة للأمتعة والركاب.
ويمكن معرفة قيم الضغط المناسبة من دليل تشغيل السيارة، وأحيانا قد يتم ذكرها على غطاء خزان الوقود، مع العلم أن السير بقيم أقل من القيم المقررة يكون له تأثير سلبي على سلوك القيادة والكبح ويزيد من تآكل الإطار.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على قبل السفر.. نادي السيارات الألماني ينصح بفحص هذه الأجزاء بالسيارة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق