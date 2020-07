الفلكية بجدة: مذنب نوايز يمر قرب الشمس.. هذا الأسبوع الفلكية بجدة: مذنب نوايز يمر قرب الشمس.. هذا الأسبوع

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن المذنب نوايز (C / 2020 F3) يمر قرب الشمس هذا الأسبوع، وقد رصدت زيادة حادة في سطوعة بحسب بيانات مرصد سوهو الفضائي.



وأضافت "خلال هذه الفترة زاد سطوع المذنب من (+4) إلى (1.8+) بمعنى أنه قفزة 8 أضعاف تقريبًا، لذلك إذا حافظ المذنب على وضعة الحالي، فسيكون مرئيًا بالعين المجردة عندما يبتعد عن وهج الشمس في منتصف يوليو 2020".



وتابعت "السطوع السريع للمذنب نوايز قد يكون جيدًا جدًا، ولكن عندما يزداد سطوع مذنب بسرعة (2.2 في غضون 4 أيام فقط)، فقد يكون ذلك علامة على أن النواة غير مستقرة وقد تتفكك، وإذا حدث ذلك لن تكون المرة الأولى، في وقت سابق من هذا العام، اقترب المذنبان، أطلس (C / 2019 Y4) و سوان (C / 2020 F8) ، من الشمس ثم تحطما قبل أن يصبحا مشاهدين بالعين المجردة".

ذكرت "مبدئيا لا يتوقع أن يحصل ذلك مع المذنب نوايز فهو يبدو في حالة جيدة وأظهر زيادة سطوع سلسة وثابتة ربما أكثر مما قد نرغب فيه ولكن حتى الآن لا حاجة للقلق طالما أنه يمتلك نواة كبيرة ولكن يجب أن نتذكر دوما بأن المذنبات لا يمكن التنبؤ بسلوكها، عموما في وقت لاحق من هذا الأسبوع، عندما يكون في الحضيض (أقرب مسافة من الشمس)، وبعد ذلك يظهر مساءًا في السماء على أمل أن يحافظ على جماله عندما يحل ضيفاً علينا في ذلك الوقت".