

«سواء يعمل أو لا يعمل».. الحكومة تستهدف مليار جنيه من زيادة رسم راديو السيارات الملاكي «سواء يعمل أو لا يعمل».. الحكومة تستهدف مليار جنيه من زيادة رسم راديو السيارات الملاكي

علمت «المصري اليوم» أن الأثر المالي المستهدف من زيادة رسم تنمية الموارد على راديو السيارات الملاكي إلى 100 جنيه، يتراوح إيراداته بين 700 مليون جنيه إلى مليار جنيه، ويتم تحصيله لدى تجديد تراخيص السيارات.



وقالت مصادر حكومية مطلعة إن مقترح زيادة رسم تنمية الموارد على راديو السيارات الملاكى إلى 100 جنيه، ستقوم وزارة الداخلية بتحصيله لدى تجديد تراخيص المرور دوريا – كل 3 سنوات – لصالح وزارة المالية.



وأضافت المصادر أن 60% من قيمة الرسم ستؤول إلى وزارة الداخلية، و30% لوزارة المالية (مصلحة الضرائب)، و10% للهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدة أن زيادة الرسم كان مقترحا قديما وتم اللجوء له لتعزيز موارد الدولة في ظل الظروف الراهنة.

قد يعجبك أيضا...

ومن المقرر حسب المصادر أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب بعد أن وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تمهيدا للتصديق عليه من رئيس الجمهورية وبدء تطبيقه.من جانبه، قال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة العملاء بمصلحة الضرائب، في تصريح خاص، إن الرسم سيتم تحصيله على كل راديو بسيارة ملاكي سواء كان يعمل بالسيارة أو لا، مضيفا أنه يعد إيراد غير ضريبي.