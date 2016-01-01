علمت «المصري اليوم» أن الأثر المالي المستهدف من زيادة رسم تنمية الموارد على راديو السيارات الملاكي إلى 100 جنيه، يتراوح إيراداته بين 700 مليون جنيه إلى مليار جنيه، ويتم تحصيله لدى تجديد تراخيص السيارات.
وقالت مصادر حكومية مطلعة إن مقترح زيادة رسم تنمية الموارد على راديو السيارات الملاكى إلى 100 جنيه، ستقوم وزارة الداخلية بتحصيله لدى تجديد تراخيص المرور دوريا – كل 3 سنوات – لصالح وزارة المالية.
وأضافت المصادر أن 60% من قيمة الرسم ستؤول إلى وزارة الداخلية، و30% لوزارة المالية (مصلحة الضرائب)، و10% للهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدة أن زيادة الرسم كان مقترحا قديما وتم اللجوء له لتعزيز موارد الدولة في ظل الظروف الراهنة.
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التعليقات على «سواء يعمل أو لا يعمل».. الحكومة تستهدف مليار جنيه من زيادة رسم راديو السيارات الملاكي
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