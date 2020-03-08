تستعرض «بوابة أخبار اليوم»، أسعار وأنواع المانجو، في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس 2 يوليو 2020، وذلك تيسيرا على القراء لمعرفة أسعار السلع قبل الذهاب إلى الأسواق وذلك مع بدء موسمها.
سجلت المانجو العويس 30 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو الزبدية ما بين 8 و12 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت مابين 5 و10 جنيهات، والمانجو التيمور سجلت 25 جنيها، والمانجو الفص بـ50 جنيها، والمانجو الفونس سجلت 25 جنيها للكيلو.
وسجلت مانجو دبشة مابين 9 و 15 جنيها للكيلو، ومانجو صديقة سجل مابين 13، و17 جنيها للكيلو، والمانجو السكري سجلت ما بين 12 و 18 جنيها للكيلو، ومانجو جولك سجلت 13 إلى 17 جنيها.
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التعليقات على مع بدء موسمها| أسعار المانجو بسوق العبور 2 يوليو.. والزبدية بـ8 جنيهات
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