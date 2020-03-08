

مع بدء موسمها| أسعار المانجو بسوق العبور 2 يوليو.. والزبدية بـ8 جنيهات مع بدء موسمها| أسعار المانجو بسوق العبور 2 يوليو.. والزبدية بـ8 جنيهات

تستعرض «بوابة أخبار اليوم»، أسعار وأنواع المانجو، في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس 2 يوليو 2020، وذلك تيسيرا على القراء لمعرفة أسعار السلع قبل الذهاب إلى الأسواق وذلك مع بدء موسمها.



سجلت المانجو العويس 30 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو الزبدية ما بين 8 و12 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت مابين 5 و10 جنيهات، والمانجو التيمور سجلت 25 جنيها، والمانجو الفص بـ50 جنيها، والمانجو الفونس سجلت 25 جنيها للكيلو.



وسجلت مانجو دبشة مابين 9 و 15 جنيها للكيلو، ومانجو صديقة سجل مابين 13، و17 جنيها للكيلو، والمانجو السكري سجلت ما بين 12 و 18 جنيها للكيلو، ومانجو جولك سجلت 13 إلى 17 جنيها.

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يذكر أن، فاكهة المانجو، تنمو في المناطق المدارية الحارة من العالم، وتستخدم غذاءً رئيسيًا لمعظم السكان في هذه المناطق، وتلقب المانجو بملك فاكهة المناطق الحارة، وتؤكل المانجو طازجة، وهي غنية بفيتامين «أ، ج» وزرعت أشجار المانجو أول مرة قبل 4000 سنة في الهند وأرخبيل الملايو، ونقلها المستكشفون الأوربيون في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادي إلى مناطق مدارية أخرى، وتزرع الآن في مناطق عديدة، مثل البرازيل، والهند، والمكسيك، والفلبين، والولايات المتحدة الأمريكية.وشجرة المانجو دائمة الخضرة، وقد يصل طولها إلى 20 مترًا، ولها أوراق طويلة وأزهار ذات لون أبيض وبنفسجي، وتنمو ثمار المانجو من قاع مبايض الزهرات، ويكتمل نموها بعد خمسة أشهر من تكون الأزهار.