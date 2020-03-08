

استقرار أسعار العملات اليوم تزامنا مع إجازة البنوك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو استقرار أسعار العملات اليوم تزامنا مع إجازة البنوك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

استقرار أسعار العملات اليوم الخميس 2-7-2020 ، أمام الجنيه المصرى، تزامنا مع إجازة رسمية للبنوك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بالبنوك اليوم.



ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، التى مقدمتها البنك الأهلى المصرى والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم 2-7-2020، أمام الجنيه المصرى، كما كانت أسعاره بختام تعاملات أمس، مستقرا فى البنك الأهلى عند 16.07 جنيه للشراء، 16.17 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء، 16.18جنيه للبيع فى المركزى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس، عند 17.98 جنيه للشراء، 18.19 جنيه للبيع فى البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، فى البنك الأهلى المصرى، عند 19.70 جنيه للشراء، 19.91 جنبه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 4.19 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.



قد يعجبك أيضا...

سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، بالبنك الأهلى المصرى، عند سعر 49.79 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع.وأعلن البنك المركزى المصرى، أنه فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، فقد تقرر تعطيل العمل بالبنوك التى تنتهى ميزانياتها فى 30 يونيو يومى الأربعاء والخميس الموافق 1 و 2 يوليو 2020، على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد 5 يوليو 2020.وأضاف البنك المركزى، أنه بالنسبة للبنوك التى تنتهى ميزانيتها فى 31 ديسمبر، فقد تقرر تعطيل العمل اليوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الأحد 5 يوليو 2020.ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.