أثار التقرير الذي نشره موقع "القاهرة 24" المصري أمس الأربعاء، عن محمود السيسي نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدلا كبيرا، بعدما كشف عن حقائق لأول مرة.
وكشف موقع "القاهرة 24" عن حقيقة نقل محمود السيسي للعمل في روسيا مسؤولا للتنسيق الأمني بين موسكو والقاهرة، مشيرا إلى أن ما أذيع حول الأمر مجرد.
وجاءت بداية الشائعات حول نفي نجل الرئيس المصري إلى روسيا من خلال بعض القنوات والمواقع المعادية لمصر، حيث قالت في شهر نوفمبر من العام الماضي، أنه تم إبعاد محمود السيسي إلى روسيا.
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التعليقات على لماذا أثار نجل السيسي الضابط في المخابرات المصرية جدلا واسعا.. وما علاقة روسيا بالأمر؟
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