ماذا حدث لـ نتنياهو.. 5 أسباب منعت بيبي من ضم الضفة

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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية 5 أسباب رئيسية كانت وراء عدم تنفيذ إسرائيل لمخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة عليها كما خطط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الأول من يوليو كالتالي:





أمريكا طالبت تأجيل عملية الضم



وقالت الصحيفة إن اجتماع كان واحدا من عدة اجتماعات عقدها نتنياهو على مدى الأشهر القليلة الماضية مع الفريق الأمريكي ممثلا بجاريد كوشنير وديفيد فريدمان وآفي بيركوفيتش، وكانت فيها رسالة مباشرة منذ شهور لنتنياهو "أبطئ عملية الضم".



وأضافت أن ذلك جاء على الرغم من أن خطة ترامب التي أعلن عنها في يناير تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لضم أراضي من الضفة إليها في حل الدولتين المستقبلي مع الفلسطينيين، حيث سيحصل الفلسطينيون على 70 % من الضفة وستضم إسرائيل 30 % المتبقية.



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ابتعاد الجيش عن تنفيذ الضمولفتت الصحيفة إلى أن هناك ثمة سبب آخر يكمن في إبتعاد الجيش تماما عن ملف عملية الضم، بعد مخاوف أثيرت من رد فعل محتمل.ترامب لم يعط نتنياهو الضوء الأخضرونوهت إلى أن نتنياهو يريد موافقة ترامب وفريقه وهو أمر غير معتاد، حيث أن إسرائيل في مفاوضات السلام السابقة سمحت أمريكا للإسرائيليين بأخذ زمام المبادرة في تحديد المعايير، مبينة أنه في مفاوضات 2013-2014 عندما قدم الفريق الأمريكي بقيادة وزير الخارجية آنذاك جون كيري مقترحات مفصلة وردت عليها حكومة نتنياهو بقوة.جانتس لا يدعم خطة الضم ولا يتفق مع نتنياهووأفادت الصحيفة إن السبب الآخر في عدم الضم اليوم، هو تحفظ الفريق الأمريكي، كونه يرغب في الحصول على الدعم الكامل لخطة الضم من بيني جانتس الذي أصبح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للجيش، وكذلك وزير الخارجية جابي أشكنازي كونها في قيادة حزب "كاحوال لافان".وأشارت إلى تصريحات جانتس سابقا، حول الضم، إنه سيوافق عليه إذا حصل على دعم دولي واسع.تفشي كورونا في إسرائيلوفي السبب الأخير وفق الصحيفة، هو تفشي فيروس كورونا مجددا في إسرائيل، حيث يرى جانتس أنه يجب إعطاء أولوية الحكومة للتعامل معه ثم التفكير في الضم، واختلف نتنياهو معه حول الموضوع، حيث علق على موقف جانتس بالقول "لدينا قضايا جدية نناقشها ومهمة لغاية ولا نستطيع الانتظار فيها إلى ما بعد مرور فيروس كورونا.مدير مخابرات إسرائيل العسكرية السابق: خطة الضم خطأوذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" الإسرائيلية أن الرئيس مخابرات إسرائيل العسكرية السابق ، "عاموس يادلين"، وصف خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بأنها "خطأ كبير"، وقال إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن يمكنه وقفها بمكالمة هاتفية للبيت الأبيض.وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن يادلين أكد أن ابو مازن يمكنه أن يضمن دولة فلسطينية مستقلة لشعبه في حال قيامه بتلك المبادرة موضحًا أنه يمكن لابومازن أن يوقف خطة الضم وتأمين دولة لشعبه.. ما عليه سوى إجراء مكالمة هاتفية واحدة مع واشنطن والتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.الأمن القومي الإسرائيلي: لا اتفاق في تل أبيب على مخطط الضمقال رئيس قسم المخابرات في مجلس الأمن القومي "راني بيلد"، إن المستوى السياسي لم يحسم أمره بعد من مسألة الضم.وبحسب قناة "كان" العبرية، أوضح "راني بيلد"، في سياق نقاش أجرته لجنة مراقبة الدولة البرلمانية، أن رئيس المجلس "مئير بن شبات" أعد مستندًا تم عرضه الشهر الماضي على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والدوائر الأمنية.ولفت "بيليد" إلى أن الوزراء يتلقون يوميًا تقارير بهذا الشأن.وأشارت القناة، إلى أن رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" يواصل مداولاته مع المسؤولين الأمريكيين حول خطة الضم.أولمرت: عدم إقامة دولة فلسطينية خطر على إسرائيلوقال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق ايهود أولمرت، في مقابلة مع قناة "i24news" الإسرائيلية إنه "لا يوجد بديل لحل الدولتين".وأضاف أولمرت أن عدم إقامة دولة فلسطينية يشكل خطرًا على إسرائيل وعلى الفلسطينيين".وأعرب عن رفضه مخطط الضم الذي ينوي نتنياهو تنفيذه، قائلًا إنه "خطأ فادح".وشدد أولمرت على أن نتنياهو بوضع صعب، وهو ما حثه للدفع نحو مخطط الضم.فتح وحماس يتفقان على الوحدة لمواجهة مخطط الضم الإسرائيليوخرج عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في مؤتمر صحفي مشترك، لمواجهة خطة الضم إلاسرائيلية.وقال الرجوب في كلمته إن ردة فعل شعبنا أظهرت أن هناك إجماعًا وطنيًا لرفض هذه المؤامرة الأمريكية - الإسرائيلية، معتبرًا أن ما جرى في مدن الضفة وغزة وتوج بالحراك الذي حصل في بعض الدول، أظهر أن الفلسطينيين انتصروا لقضيتهم والجميع تحدث بلغة واحدة وتحت علم واحد هو علم فلسطين.وأضاف "نحن نريد دولة فلسطينية كاملة السيادة على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 والقدس عاصمتها وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية".مسؤول أمريكي: المحادثات مع إسرائيل مستمرة لتنفيذ رؤية ترامبوذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الإسرائيلية أن مسؤولا أمريكيا، قال إن المحادثات مع إسرائيل مستمرة ، بشأن تنفيذ رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية.وقال المسؤول الأمريكي ، "إن الإدارة الأمريكية تقدر المحادثات الجارية والاعتبارات الجادة التي دخلت في مناقشاتنا الأخيرة مع الحكومة الإسرائيلية".وكان وفد برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط "آفي بركوفيتش"، قد أجرى خلال الأيام القليلة الماضية محادثات مع مسؤولين إسرائيليين حول الضم.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسبقًا أن الأول من يوليو سيكون موعدا للشروع في عملية ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية لكن نتنياهو، لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن.