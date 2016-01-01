يبدأ القضاء التركي غدا الجمعة، محاكمة 20 متهما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده العامة في مدينة إسطنبول عام 2018.
وأعدت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل خاشقجي، فيما تستعد محكمة العقوبات المشددة الـ11 لعقد الجلسة الأولى من القضية غدا في القصر العدلي بمنطقة تشاغليان في إسطنبول، بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل الماضي.
وتحتوي اللائحة على اسم خاشقجي بصفة "المقتول" وخطيبته خديجة جنكيز بصفة "المشتكي"، مطالبة بالحكم المؤبد بحق أحمد بن محمد العسيري وسعود القحطاني، بتهمة "التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".
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التعليقات على تركيا.. بدء محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي
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