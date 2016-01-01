قالت وسائل إعلام إن جنودا من الجيش الإثيوبي فتحوا النار، اليوم الخميس، على مشيعين حاولوا حضور جنازة المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا.
وأوضحت أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.
وتعرض الفنان الإثيوبي للاغتيال بواسطة إطلاق النار وهو الأمر الذي تسبب في أعمال عنف خلفت نحو 90 قتيلا على الأقل حتى اليوم.
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التعليقات على الجيش الإثيوبي يقتل 2 ويصيب 7 حاولوا حضور جنازة هاشالو هونديسا
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