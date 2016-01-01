الجيش الإثيوبي يقتل 2 ويصيب 7 حاولوا حضور جنازة هاشالو هونديسا

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صورة الخبر: الجيش الإثيوبي
الجيش الإثيوبي


قالت وسائل إعلام إن جنودا من الجيش الإثيوبي فتحوا النار، اليوم الخميس، على مشيعين حاولوا حضور جنازة المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا.

وأوضحت أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

وتعرض الفنان الإثيوبي للاغتيال بواسطة إطلاق النار وهو الأمر الذي تسبب في أعمال عنف خلفت نحو 90 قتيلا على الأقل حتى اليوم.

ورغم الاحتجاجات لم يحضر جنازة الفنان هاشالو إلا عدد قليل، وقالت شبكة أوروميا إن قوات الأمن أغلقت الطرق المؤدية إلى مسقط رأس الفنان حيث تشيع جنازته.

في السياق ذاته، طالب الاتحاد الأفريقي بضرورة عودة الهدوء إلى إثيوبيا.

وينتمي هاشالو إلى قومية الأورومو التي ينحدر منها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، والتي تعتبر مهمشه في إثيوبيا.

المصدر: elbalad

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