في ظل تفشي فيروس كورونا الذي يستهدف خلايا الرئة، نحتاج جميعًا إلى تناول أطعمة ومشروبات تقوي المناعة ، وكذلك الأطعمة الصديقة للرئة خاصة الأشخاص المدخنين الذين تمتلئ رئتهم بسموم السجائر، وبشكل عام تحتاج الرئة إلى التنظيف باستمرار والتخلص من السموم المتراكمة حتى تستطيع أداء وظيفتها بشكل فعال .
نصح موقع Thehealthy بمشروب طبيعي فعال في تنظيف الرئتين ويخلصك من السموم للعمل بشكل أفضل وهو :
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التعليقات على لو بتدخن بشراهة.. مشروب ينظف الرئة من السموم
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