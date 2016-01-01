لو بتدخن بشراهة.. مشروب ينظف الرئة من السموم

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مشروب ينظف الرئة من السموم

في ظل تفشي فيروس كورونا الذي يستهدف خلايا الرئة، نحتاج جميعًا إلى تناول أطعمة ومشروبات تقوي المناعة ، وكذلك الأطعمة الصديقة للرئة خاصة الأشخاص المدخنين الذين تمتلئ رئتهم بسموم السجائر، وبشكل عام تحتاج الرئة إلى التنظيف باستمرار والتخلص من السموم المتراكمة حتى تستطيع أداء وظيفتها بشكل فعال .



نصح موقع Thehealthy بمشروب طبيعي فعال في تنظيف الرئتين ويخلصك من السموم للعمل بشكل أفضل وهو :



المكونات :

لتر ماء

2 ملعقة من الكركم
ملعقة من الزنجبيل

2 فص ثوم مقشر ومقطع

2 ملعقة عسل أبيض



الطريقة :

في لتر ماء مغلي أضف ملعقتي كركم و ملعقة جنزبيل

أضف الثوم المقطع

أضف العسل الأبيض

قم بتقليب الخليط جيدا وأتركه لمدة ليلة كاملة في الثلاجة.

في الصباح قم بغلي الخليط مرة أخرى على النار لمدة 5 دقائق.

يتم تناول نصف كوب من هذا الخلط مرتين يوميًا مرة صباحًا ومرة قبل النوم.



فوائد هذا المشروب :

يقتل البكتريا والجراثيم

يخلصك من سموم الرئتين

ينظف الكلى

ينظف الكبد

يقوي المناعة.

المصدر: موقع Thehealthy

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