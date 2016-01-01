لو بتدخن بشراهة.. مشروب ينظف الرئة من السموم



مشروب ينظف الرئة من السموم مشروب ينظف الرئة من السموم

في ظل تفشي فيروس كورونا الذي يستهدف خلايا الرئة، نحتاج جميعًا إلى تناول أطعمة ومشروبات تقوي المناعة ، وكذلك الأطعمة الصديقة للرئة خاصة الأشخاص المدخنين الذين تمتلئ رئتهم بسموم السجائر، وبشكل عام تحتاج الرئة إلى التنظيف باستمرار والتخلص من السموم المتراكمة حتى تستطيع أداء وظيفتها بشكل فعال .







نصح موقع Thehealthy بمشروب طبيعي فعال في تنظيف الرئتين ويخلصك من السموم للعمل بشكل أفضل وهو :

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المكونات :لتر ماء2 ملعقة من الكركمملعقة من الزنجبيل2 فص ثوم مقشر ومقطع2 ملعقة عسل أبيضالطريقة :في لتر ماء مغلي أضف ملعقتي كركم و ملعقة جنزبيلأضف الثوم المقطعأضف العسل الأبيضقم بتقليب الخليط جيدا وأتركه لمدة ليلة كاملة في الثلاجة.في الصباح قم بغلي الخليط مرة أخرى على النار لمدة 5 دقائق.يتم تناول نصف كوب من هذا الخلط مرتين يوميًا مرة صباحًا ومرة قبل النوم.فوائد هذا المشروب :يقتل البكتريا والجراثيميخلصك من سموم الرئتينينظف الكلىينظف الكبديقوي المناعة.