العربية: تركيا أنشأت مصنعًا للطائرات بليبيا.. وحفرت أنفاقًا لتهريب السلاح



تركيا أنشأت مصنعًا للطائرات بليبيا تركيا أنشأت مصنعًا للطائرات بليبيا



ذكرت مصادر مطلعة إن دول أوروبية طالبت حكومة السراج المسيطرة على طرابلس، بوقف توقيع الاتفاقيات مع تركيا، في ظل وجود حكومة يرأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت العربية.



وأضافت التقارير بأن التنبيهات الأوروبية، تأتي في الوقت الذي تواصل فيه تركيا دعم مليشيات في ليبيا بالأسلحة والمرتزقة، لإنهاء وجود الشرعية في ليبيا، والتمرد على الجيش الوطني الليبي.



‏وذكرت تقارير العربية، إن تركيا أنشأت مؤخرًا مصنعا للسلاح يقوم على إنتاج الطائرات المسيّرة التي تطير بدون طيار في ليبيا، وإن عسكريين أتراك حفروا أنفاقا لتهريب السلاح الثقيل خلالها.

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‏من ناحية أخرى، ذكرت مصادر للعربية، إن حكومة الوفاق، تتفق مع قيادات الميليشيات على دمجهم في مؤسسات الدولة، لتعطي لهم كيانًا شرعيًا، في محاولة للالتفاف على الأنظمة والقوانين.