اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية.. التعليم العالي: غياب 300 طالب و10 حالات غش وإجراءات وقائية مشددة

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اليوم الأول لامتحانات الفرق النهائية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل اليوم الأول لأداء طلاب الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في 84 كلية ومعهدا من أصل 494 في أنحاء الجمهورية، في 15 جامعة من أصل 27 جامعة.

وشهدت لجان الامتحانات حضور 34623 طالبا من أصل 34928 طالبا كان يحق لهم أداء الامتحانات، ليبلغ عدد الطلاب الذين تغيبوا عن الامتحانات 305 طلاب بنسبة أقل من 1% من إجمالي عدد الطلاب.

كما شهدت لجان الامتحانات حدوث 10 حالات غش في اليوم الأول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المخالفين على الفور.

المصدر: elbalad

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