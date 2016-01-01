7 أندية أوروبية تسعى لخطف أشرف بن شرقي من الزمالك



أشرف بن شرقي أشرف بن شرقي



أصبح أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، حيث أبدت رغبتها في التعاقد من المهاجم المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وتحاول إدارة الزمالك الضغط على اللاعب بالاستمرار مع النادي الأبيض ورفض كل العروض التي يتوصل بها، خاصة وأنه يعتبر من أهم مفاتيح اللعب في صفوف القلعة البيضاء.



وحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن بن شرقي يدخل في دائرة اهتمام 3 أندية فرنسية، هي مونبوليي ونيس وستراسبورغ.

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إضافة إلى أولمبياكوس اليوناني الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري أحمد حسن "كوكا"، وستندر دو لييج البلجيكى، بالإضافة إلى ناديين تركيين هما، غازى عنتاب وطرابزون سبور.وظهر أشرف بن شرقي بمستوى فني مميز مع الزمالك، منذ قدومه من صفوف الهلال السعودي، في الصيف الماضي.وخاض بن شرقي 25 مباراة مع الزمالك، في جميع البطولات، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا، وصناعة 6 آخرون.