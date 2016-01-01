أصبح أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، حيث أبدت رغبتها في التعاقد من المهاجم المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتحاول إدارة الزمالك الضغط على اللاعب بالاستمرار مع النادي الأبيض ورفض كل العروض التي يتوصل بها، خاصة وأنه يعتبر من أهم مفاتيح اللعب في صفوف القلعة البيضاء.
وحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن بن شرقي يدخل في دائرة اهتمام 3 أندية فرنسية، هي مونبوليي ونيس وستراسبورغ.
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التعليقات على 7 أندية أوروبية تسعى لخطف أشرف بن شرقي من الزمالك
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