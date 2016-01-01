قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي لم يعرض خطته بعد بشأن مصير طلاب التعليم ما قبل الجامعي خلال العام الدراسي الجديد، وذلك بسبب انشغال الوزارة بامتحانات الثانوية العامة، لكن هناك اتجاه لتطبيق نظام التعليم المدمج بسبب انتشار فيروس كورونا في مصر.
واقترحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يتم تقليل أيام الدراسة بالمدارس لتصبح يومين فقط كحد أقصى بجانب تقليل الكثافة بالفصول عن طريق تقسم كل صف إلى 3 مجموعات قليلة الأعداد بحسب كثافة كل مدرسة، كل مجموعة تحضر يومين فقط وباقي الاسبوع يتم الاعتماد على التعليم الالكتروني او التعليم عن بعد، على أن تكون الامتحانات إلكترونية بدلا من الأبحاث.
وأضافت أن المقترح السابق وغيره من المقترحات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، تحتاج إلى معرفة إمكانيات واستراتيجية الوزارة في تنفيذها، هل تسمح موازنة التعليم والبنية التحتية بالمدارس وعقلية الطلاب خاصة المرحلة الابتدائية تسمح بتنفيذ نظام التعليم المدمج والامتحانات الالكترونية؟ وهو ما سيجيب عنه الدكتور طارق شوقي بعرض خطة متكاملة بشأن العام الدراسي الجديد.
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التعليقات على يومان في الأسبوع و3 مجموعات.. مقترح لتطبيق التعليم المدمج بالمدارس
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