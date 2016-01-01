فوائد تناول اللب السورى.. تعرف عليها

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فوائد تناول اللب السورى


قدمت الدكتورة سوسن غزال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فوائد تناول اللب السورى الصحية والجمالية.

فوائد تناول اللب السورى الصحية والجمالية:

(1) تعمل المركبات الفينولية الموجودة بكميات عالية فيه كمضادّات أكسدة مما يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة

(2) يمكن أن تعمل بذور دوار الشمس كمضادات للالتهاب، كما وجد هذا التأثير في زيتها

(3) يعتبر مصدرًا غنيًّا بمركبات الستيرول النباتيّ (Phytosterol) الذي يخفض من خطر الإصابة بسرطان الثّدي، والذي وُجد أيضًا أنّه يساهم في خفض حجم وانتشار الأورام السرطانيّة.

(4) يُخفّض من خطر الإصابة باختلالات نبض القلب المُسبّبة للوفاة ومن خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، وذلك بحسب نتائج بعض البحوث العلمية.

(5) يحسن من صحّة الشّعر والبشرة.
(6) قد تساعد الدّهون الموجودة فيه، على خفض ضغط الدّم ولكن بدرجات أقل من زيت الزّيتون.

(7) يساهم في الشعور بالشّبع بسبب محتواها من البروتينات والألياف الغذائيّة.

(8)يعتبر مصدرًا جيّدًا للعديد من العناصر الغذائيّة، مثل فيتامين (ھ)، وحمض الفوليك، والثّيامين (فيتامين ب1)، والنّياسين (فيتامين ب2)، والحديد.
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المصدر: elbalad

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