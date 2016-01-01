السد العائم.. جدار في البحر لحماية اليونان من تدفق اللاجئين

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صورة الخبر: السد العائم
السد العائم

كشفت وسائل الإعلام اليونانية، عن عزم الحكومة تركيب "سد عائم" في بحر إيجه، لحماية الحدود الشمالية الشرقية، بطول 2.7 كم، من تدفق المهاجرين

ووفقا لوسائل الإعلام فإن هذا السد العائم يتم بنائه لحماية الحدود البرية والبحرية من احتمال حدوث زيادة كبيرة في تدفقات اللاجئين خلال فصل الصيف.

وأشارت المصادر إلى أنه بالتوازي مع توسيع السور العائم في إفروس شمال شرق اليونان، تسير وزارة الدفاع الوطني بسرعة في تنفيذ خطة تركيب السد العائم في بحر إيجة.

وتابعت أنه كان أمس الموعد النهائي للمقاول لتسليم جميع مواد السد العائم ومن المتوقع أن يبدأ الإنشاء الآن.

وتحاول اليونان حماية حدودها من تدفقات اللاجئين والهجرة غير الشرعية، وخاصة في منطقة بحر إيجه، مع استمرار الصراع في كلا من سوريا وليبيا.

المصدر: elbalad

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