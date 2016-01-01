كشفت وسائل الإعلام اليونانية، عن عزم الحكومة تركيب "سد عائم" في بحر إيجه، لحماية الحدود الشمالية الشرقية، بطول 2.7 كم، من تدفق المهاجرين
ووفقا لوسائل الإعلام فإن هذا السد العائم يتم بنائه لحماية الحدود البرية والبحرية من احتمال حدوث زيادة كبيرة في تدفقات اللاجئين خلال فصل الصيف.
وأشارت المصادر إلى أنه بالتوازي مع توسيع السور العائم في إفروس شمال شرق اليونان، تسير وزارة الدفاع الوطني بسرعة في تنفيذ خطة تركيب السد العائم في بحر إيجة.
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التعليقات على السد العائم.. جدار في البحر لحماية اليونان من تدفق اللاجئين
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