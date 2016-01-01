تعلمي طريقة عمل ميني بيتزا



ميني بيتزا ميني بيتزا

تعتبر طريقة عمل ميني بيتزا من اشهى واكثر المعجنات طلبا بالنسبة للأطفال والكبار؛ حيث انها وجبة مثالية للفطار والعشاء، وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل ميني بيتزا وصفة مثالية مثل الجاهز تماما.



وقت التحضير: 30 دقيقة

وقت الخبز: 25 دقيقة

تكفي لـ: 6 اشخاص



ويمكن تحضير طريقة عمل ميني بيتزا بمكونات بسيطة، وغير مكلفة، و بواقي الجبن الموجودة في ثلاجتك، او اللحوم المتبقية لديك، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب أطفالك و عائلتك بأكملها؛ حيث انها مناسبة لوجبة الفطور أو العشاء كسناكس خفيف .

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طريقة عمل ميني بيتزامقادير طريقة عمل ميني بيتزاملعقة صغيرة ثومنصف كوب فلفل ألوان مكعباتنصف كوب طماطم مكعبات2 كوب جبنة موتزاريلا وشيدرنصف كوب زيتون أسود شرائحملعقة كبيرة صلصة2 ملعقة كبيرة كاتشبملعقة صغيرة بصل بودرملعقة صغيرة زعترطريقة عمل ميني بيتزا :1- في العجان توضع جميع المكونات الجافة، وتخلط جيدًا ثم نضيف المايونيز والزبادي.2- نعجن جيدًا مع إضافة الماء بالتدريج، حتى نحصل على عجينة متوسطة الليونة.3- نترك عجينة الميني بيتزا لتخمر ثم نقطعها 4 كرات كبيرة .4- كرة نفردها بسمك نصف سم، وتقطع دوائر صغيرة، ونعمل منها الميني بيتزا.5- نضيف الصلصة مع الكاتشب والثوم والبصل البودر والزعتر، ونقلب جيدًا وندهن دوائر العجين.6- نضع على الوجه الفلفل و البسطرمة والزيتون والجبنة.7- تترك عجينة الميني بيتزا لتخمر، ثم تدخل فرن ساخن حتى تمام النضج .