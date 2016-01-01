الخارجية الفرنسية: لا نستبعد فرض عقوبات جديدة على تركيا

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صورة الخبر: وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، يوم الأربعاء، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في 13 يوليو لبحث موضوع تركيا.

وأشار جان إيف لو دريان أمام جلسة في البرلمان، إلى إمكانية بحث فرض عقوبات جديدة على أنقرة، مضيفا أنه "بناء على طلبنا سيُعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو لبحث مسألة تركيا على وجه التحديد".

وتابع قائلا: "فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على تركيا لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص.. ربما يجري النظر في فرض عقوبات أخرى".

المصدر: رويترز

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