لوسيد اير هي أكثر سيارة فاخرة ديناميكية في العالم

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لوسيد اير هي أكثر سيارة فاخرة ديناميكية في العالم

بعد اختبارات مؤكدة، كشفت شركة لوسيد موتورز المدعومة من السعودية أن سيارة اير الكهربائية القادمة تتمتع بمعامل سحب مذهل بـ 0.21، ما يجعلها أكثر سيارة فاخرة ديناميكية في العالم.

بالطبع هذا أمر بالغ الأهمية خاصة للسيارات الكهربائية، لأنه كلما تحسن معامل السحب، كلما تحسن استهلاك الطاقة، ما يعني توفير مجال سير أطول.

لتحقيق معامل سحب بـ 0.21 فقط، لم تكتف لوسيد بشكل انسيابي جداً للجسد، حيث أضافت سطوح خاصة مهمتها توجيه الهواء بشكل كفء حول السيارة وخلالها، مع فتحات هواء جانبية في المقدمة لتسهيل تدفق الهواء حول العجلات، مع تصاميم ديناميكية للعجلات وإضافة فتحات هواء في غطاء المحرك وغير ذلك.

ولتتنافس بشكل قوي مع تيسلا موديل S، تهدف لوسيد اير لمجال سير كهربائي لا يقل عن 645 كم لكل شحنة، كما يمكنها التسارع من 0 إلى 96 كم\س في أقل من 2.5 ثانية، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 378 كم/س.


المصدر: المربع نت

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