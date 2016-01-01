

بعد الكشف الرسمي . . تعرف على مواصفات فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 بعد الكشف الرسمي . . تعرف على مواصفات فولكس فاجن تيجوان موديل 2022

كشفت شركة فولكس فاجن عن الفيس ليفت الجديد لسيارة تيجوان موديل 2022 الكروس أوفر متوسطة الحجم بواجهة عائلية أكثر ومقصورة داخلية تم تجديدها بالكامل مع مجموعة من أفضل معدات السلامة والتجهيزات التقنية، إليك مواصفات السيارة الجديدة بالكامل.



التصميم الخارجي للسيارة



تأتي سيارة فولكس فاجن تيجوان 2022 في تصميم حاد يشترك في شكله البصري مع أحدث تصميم لسيارة فولكس فاجن جولف، حيث تحتوي على مصابيح أمامية LED قياسية ومصابيح خلفية LED وشبكة هواء أمامية أكبر مع علامة تيجوان الجريئة على غطاء صندوق السيارة وتصميم صادم جديد مع فتحات تهوية أكبر.

قد يعجبك أيضا...

وستأتي فولكس فاجن تيجوان في الولايات المتحدة بأربع فئات مختلفة (S – SE – SE R Line – SEL R Line) وستتوفر في ثلاث صفوف للمقاعد مع نظام دفع رباعي كخيار في موديلات SE، ويأتي النموذج القياسي من تيجوان إس بعجلات قياسية مقاس 17 بوصة بينما يأتي الطراز SE بعجلات مقاس 18 بوصة والطراز SE R Line بمقاس 19 بوصة، بالإضافة إلى التطعيمات الداكنة وتتوفر السيارة بلونين آخرين من الخارج وهما الأبيض والأحمر.التصميم الداخلي للسيارةكانت معظم التحديثات التي طرأت على تيجوان 2022 في المقصورة الداخلية والتي تبدأ بعجلة قيادة متعددة المهام، بالإضافة إلى تصميم يحوي شاشة اللمس المعاد تصميمها، وتقوم الشاشة المركزية بتشغيل أحدث نظام للمعلومات والترفيه في فولكس فاجن والذي يطلق عليه اسم MIB3 وتأتي تيجوان 2022 بمجموعة عدادات رقمية أساسية مقاس 8.0 بوصات وأخرى اختيارية مقاس 10.0 بوصات.ويحصل الإصدار الأساسي للسيارة على مقاعد من القماش باللون الأسود أو الرمادي، بينما تحصل الإصدارات الأعلى على مقاعد من الجلد الصناعي، ومن المميزات الجديدة أيضًا عوامل الأمان والسلامة مثل التحكم التكيفي في ثبات السرعة مع مساعد الحفاظ على الحارات.أداء فولكس فاجن تيجوان 2022تأتي تيجوان 2022 بمحرك توربيني رباعي الاسطوانات سعته 2.0 لترًا يولد قوة تصل إلى 184 حصانًا ويصل عزم الدوران إلى 300 نيوتن.متر، وسيحصل المشترون الأوروبيون على محرك تيجوان آر الذي يولد قوة 315 حصانًا، بالإضافة إلى محك هجين إضافي أكثر كفاءة بقوة 241 حصانًا، لكن شركة فولكس فاجن تؤكد على أنها ليس لديها خطط لنسخة هجينة في الولايات المتحدة.صور تجسسية لفولكس فاجن تيجوان موديل 2021ويتزامن الكشف عن فولكس فاجن تيجوان 2022 ظهور صور مسربة لاستعداد فولكس فاجن لإطلاق موديل 2021 من تيجوان والذي التقطته بعض المصورين بدون تمويه في شكل جديد للصادم الأمامي وهو تصميم مستوحى بشكل كبير من جولف 8، مع تعديل في الشبكة الأمامية لتبدو أوسع.