9 نصائح هامة لبيع سيارتك المستعملة بأعلى سعر

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9 نصائح هامة لبيع سيارتك المستعملة بأعلى سعر

يسعى الكثير من أصحاب السيارات إلى تبديل سياراتهم القديمة بأخرى ذات سعة لترية أعلى ومواصفات أحدث، ويبقى العائق أمامهم هو كيفية تحقيق أعلى عائد مادي من عملية البيع، ولتحقيق ذلك عليك باتباع هذه النصائح:

1- نظافة الهيكل الخارجي للسيارة، مثل الزجاج والإطارات والمصابيح.

2- عمل صيانة شاملة لسيارتك، وإصلاح أي أعطال ميكانيكية بها.

3- تغيير فلتر الهواء والبنزين، وتغيير الزيت، ومياه دورة التبريد.

4- تنظيف السيارة من الداخل، وتغيير الفرش والدواسات إذا كانت متهالكة.

5- اصلاح خدوش السيارة عن طريق أقلام ومعجون ازالة الخدوش.

6- فحص البطارية والتأكد من عدم ترسب الأملاح عليها، وتنظيفها بالماء في حالة وجودها.
7- إنهاء مخالفات السيارة، ودفعها بإدارة المرور التابع لها السيارة قبل إتمام عملية البيع.

8- عرض السيارة للبيع عبر المواقع الإلكترونية المختصة بذلك وذلك بتحديد سعرها ومواصفاتها.

9- عرض السيارة للبيع في الأسواق المخصصة لذلك، أو في محيط الأسرة والأصدقاء.

المصدر: اخبار اليوم

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