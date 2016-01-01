

اكتشاف جثث أطفال مدفونة بقطع نقدية في الفم داخل مقبرة أثرية اكتشاف جثث أطفال مدفونة بقطع نقدية في الفم داخل مقبرة أثرية

عن طريق الصدفة، اكتشف عمال بناء أثناء عملهم في شق طريق في بولندا، مقبرة كبيرة تحتوي على رفات 115 فردا، مع عملات معدنية في أفواههم.



واكتشفت المقبرة في غابة أزيلت لتشييد الطريق السريع S19 للبلاد، وهو جزء من مشروع طريق يمتد من اليونان إلى ليتوانيا، بحسب "روسيا اليوم".



وتبين أن تاريخ الدفن يعود إلى أواخر القرن السادس عشر، وينتمي 70% على الأقل من الهياكل العظمية إلى الأطفال.

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وجاء هذا المشهد من منطلق اعتقادات المسيحية حيث وُضعت في فم الموتى لاستخدامها كدفعة لجلب الروح عبر النهر، الذي قسم عالم الأحياء والأموات.وعُثر على الرفات لأول مرة في موقع في Jeżowe بالقرب من بلدة Nisko في مقاطعة Podkarpackie.وإجمالا، هناك 115 هيكلا عظميا، وأخبرت المديرية العامة للطرق الوطنية والطرق السريعة، The First News بأن هذا الاكتشاف يتماشى مع كل من الروايات المكتوبة وأساطير المقبرة، التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن السادس عشر.ورُميت الجثث في حفرة، ودُفنت الهياكل العظمية بعناية. ووُضعت الجثث على ظهرها، مع وضع الأيدي على الجانبين.وتسمح القطع النقدية لعلماء الآثار بتقدير الوقت الحقيقي لموعد دفن الجثث، حيث تم العثور عليها خلال أحكام مختلفة في بولندا.والقطع النقدية جعلت الباحثين يقترحون أن موقع الدفن استُخدم من قبل الأفراد الفقراء في المنطقة.