أعلن وكيل سيارات لادا في مصر، عن تخفيض جديد بقيمة 5000 جنيه على السيارة لادا جرانتا، التي تعتبر أرخص سيارة سيدان جديدة، وبذلك أصبح السعر الرسمي لها 149.900 جنيه فقط.
وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» مواصفات السيارة بالتفصيل:
تأتي جرانتا بمحرك سعة 1600 سي سي، بقدرة 88 حصان 8 صباب، وناقل حركة يدوي، والسيارة «لادا جرانتا» حاصلة على 3 نجوم في اختبارات الأمان الروسية، ويبلغ طولها 4.26 سم، وعرضها 1.70 سم، وارتفاعها 1.5 سم.
وتبلغ سعة الشنطة الخلفية بـ«لادا جرانتا» 480 لتر، وتم تزوديها بـ1 إيرباج وفرامل ABS، وزجاج كهربائي، وباور ستيرينج، وتكييف هواء، وسنترلوك.
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التعليقات على تراجع سعر أرخص سيارة «سيدان» في السوق المصري
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