

تراجع سعر أرخص سيارة «سيدان» في السوق المصري تراجع سعر أرخص سيارة «سيدان» في السوق المصري

أعلن وكيل سيارات لادا في مصر، عن تخفيض جديد بقيمة 5000 جنيه على السيارة لادا جرانتا، التي تعتبر أرخص سيارة سيدان جديدة، وبذلك أصبح السعر الرسمي لها 149.900 جنيه فقط.



وتستعرض «بوابة أخبار اليوم» مواصفات السيارة بالتفصيل:



تأتي جرانتا بمحرك سعة 1600 سي سي، بقدرة 88 حصان 8 صباب، وناقل حركة يدوي، والسيارة «لادا جرانتا» حاصلة على 3 نجوم في اختبارات الأمان الروسية، ويبلغ طولها 4.26 سم، وعرضها 1.70 سم، وارتفاعها 1.5 سم.

وتبلغ سعة الشنطة الخلفية بـ«لادا جرانتا» 480 لتر، وتم تزوديها بـ1 إيرباج وفرامل ABS، وزجاج كهربائي، وباور ستيرينج، وتكييف هواء، وسنترلوك.

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وتصل السيارة من سرعة 0 لـ 100 في 11 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 175 كيلو متر/ ساعة، ومتوسط استهلاك الوقود 7.5 لتر لكل 100 كيلو، وسعة خزان الوقود 50 لتر، ومتوفر منها حاليا في التوكيل الفئة المانيوال فقط، ويعطي وكيلها ضمان على السيارة لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر.يذكر أن الوكيل قد أعلن سابقاً عن تراجع سعر السيارة جرانتا المجمعة محلياً بقيمة بلغت 6000 جنيه، والتي تأتي مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي وتعتبر أرخص سيارة أوتوماتيك في السوق المصري، وبذلك يصبح السعر الجديد للسيارة 169.000 جنيه بدلاً من 175.000 جنيه، والتي تأتي بمحرك سعة 1600 سي سي، يولد قوة 98 حصان وعزم 145 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.