اكتشاف أنقاض مبان غريبة على المريخ

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اكتشاف أنقاض مبان غريبة على المريخ

اكتشف سكوت واريج، عالم الأجسام الفضائية المجهولة، في صور منشورة لسطح الكوكب الأحمر أنقاض مبان غريبة ذات جدران مستقيمة وسماكة موحدة.

ويفيد موقع Planet News، بأن هذه الأنقاض اكتشفها سكوت وارينج، عالم الأجسام الفضائية المجهولة، الذي يشير إلى أنه يمكن رؤيتها في الصور المنشورة لسطح كوكب المريخ، كبقايا هيكل شبيه بمبنى أنشأه الإنسان، ولهذا الهيكل جدران متساوية ذات سمك واحد، متصلة ببعضها مكونة حجرات مختلفة المساحة.

ووفقا لسكوت وارينج، قد تكون هذه المباني من صنع كائنات ذكية قصيرة القامة تعيش على الكوكب الأحمر. ويلفت العالم الانتباه إلى أن لهذه الجدران سمك موحد، وهذا وفقا له لا يمكن أن يكون ناتج عن تأثير ظواهر طبيعية.
ويشير وارينغ، إلى أنه قبل حوالي عشر سنوات، اكتشف في صور سطح المريخ، جسم أنثى لا يتجاوز طولها 15 سنتمترا، هو إثبات على أن الحياة كانت موجودة على الكوكب الأحمر في وقت سابق.



المصدر: اخبار اليوم

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