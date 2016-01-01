طورت شركة Donut Robotics اليابانية الناشئة «قناعًا ذكيًا» متصلًا بالإنترنت، يستطيع من نقل الرسائل، والترجمة من اليابانية إلى ثماني لغات أخرى، وذلك في وقت أصبح فيه إرتداء الكمامات أمر ألزامي وضروري للتعايش مع فيروس كورونا.
ويلائم قناع c-mask البلاستيكي الأبيض أقنعة الوجه القياسية، ويتصل من خلال البلوتوث بتطبيق يُثبت في الهواتف الذكية أو اللاب توب، ويمكنه تحويل الكلام إلى رسائل نصية أو إجراء مكالمات أو تضخيم صوت مرتدي القناع.
وقال (تيسوكه أونو) الرئيس التنفيذي لشركة Donut Robotics: «لقد عملنا بجد لسنوات لتطوير روبوت، وقد استخدمنا هذه التقنية لإنشاء منتج يستجيب لكيفية إعادة تشكيل الفيروس التاجي للمجتمع».
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التعليقات على اليابان تخترع كمامات رقمية متصلة بالانترنت (فيديو)
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