«آبل» تسجل براءة إختراع.. تعرف عليها

قدمت شركة آبل ، براءة إختراع تصف تصميم "جهاز إدخال محوري مدمج"، مما سيقلل بشكل كبير من الحجم الداخلي الذي يأخذه الزر، على الرغم من أن هذا التصميم لا يوفر المساحة فقط، فإن هذه الآلية يمكن أن تقدم ردود فعل قابلة للبرمجة.
ويمكن أن توفر هذه الأزرار ردود فعل لمسية مختلفة، يتم تكوينها بواسطة برنامج، وستكون أيضًا حساسة للضغط.
وتعطي براءة الإختراع زر تشغيل iPhone كمثال، لذلك من المحتمل أن تكون أول حالة إستخدام، ولكن يمكن لهذه الأزرار العثور على إستخدامات أخرى أيضًا، بدلاً من الأزرار فقط، يمكن إستخدام هذا أيضًا للتبديل، هناك أيضًا العديد من الإستخدامات المحتملة الأخرى، على سبيل المثال، لوحة مفاتيح واقية بتصميم نحيف جدًا من أجل لوحيات iPad.
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