

«آبل» تسجل براءة إختراع.. تعرف عليها «آبل» تسجل براءة إختراع.. تعرف عليها

قدمت شركة آبل ، براءة إختراع تصف تصميم "جهاز إدخال محوري مدمج"، مما سيقلل بشكل كبير من الحجم الداخلي الذي يأخذه الزر، على الرغم من أن هذا التصميم لا يوفر المساحة فقط، فإن هذه الآلية يمكن أن تقدم ردود فعل قابلة للبرمجة.



ويمكن أن توفر هذه الأزرار ردود فعل لمسية مختلفة، يتم تكوينها بواسطة برنامج، وستكون أيضًا حساسة للضغط.



وتعطي براءة الإختراع زر تشغيل iPhone كمثال، لذلك من المحتمل أن تكون أول حالة إستخدام، ولكن يمكن لهذه الأزرار العثور على إستخدامات أخرى أيضًا، بدلاً من الأزرار فقط، يمكن إستخدام هذا أيضًا للتبديل، هناك أيضًا العديد من الإستخدامات المحتملة الأخرى، على سبيل المثال، لوحة مفاتيح واقية بتصميم نحيف جدًا من أجل لوحيات iPad.

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تدخل براءة الإختراع في التفاصيل العميقة للعملية، ولكن في الأساس تشبه الآلية مكبر الصوت، لفافة كهربائية تحيط بمغناطيس دائم، عندما يتم تطبيق الطاقة، فإنها تحرك المغناطيس، وتوفر ردود فعل لمسية، وبالنسبة للمغناطيس نفسه، فهو لا يتحرك كثيرًا بحيث يتحرك بنحو 10 ميكرون أو 0.01 ملمتر. أيضًا، يوجد مستشعر ضغط في الأسفل لتسجيل الضغطات.وقامت آبل بالفعل بتحويل الزر الرئيسي على iPhone إلى مستشعر حساس للمس ثابت يعتمد على محرك الإهتزاز Taptic Engine لتوفير إحساس النقر، نفس الشيء ينطبق على Touchpad في حواسيب MacBooks،بالاضافة إلى أن هذه الآليات الجديدة ستتحرك بشكل طفيف، فقد يكون لها تأثير كبير على واقعية ” النقرة “.