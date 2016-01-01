

أفضل 9 مدارس يمكن الالتحاق بها بعيدًا عن الثانوي العام (وظيفة وسفر للخارج) أفضل 9 مدارس يمكن الالتحاق بها بعيدًا عن الثانوي العام (وظيفة وسفر للخارج)

في الوقت الذي يتهافت فيه الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية على وجود مكان لهم في مدارس الثانوي العام، فتحت مدارس متخصصة أبوابها لاستقبالهم في تخصصات تخدم سوق العمل وتوفر فرص عمل للملتحقين بها.



ولعل من هذه المدارس، مدرسة الضبعة للطاقة النووية، الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي، حيث يتم إعداد الخريجين للعمل كفنيين بالمفاعل النووي السلمي المقرر إنشاءه بمنطقة الضبعة، وأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا، ومدرسة البترول وهي من المدارس التي تضمن مستقبل جيد في مجال البترول، ومدرسة توشيبا العربي، ومن مميزاتها أنها تمكن الطلاب الملتحقين بها من الحصول على فرصة للسفر لدولة اليابان واستكمال دراستهم هناك، ومدرسة الأثاث بدمياط، ومدرسة وردان السكة الحديد تتيح فرصة للعمل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدرسة الذهب، ومدرسة المياه خريج هذه المدرسة يتم تعيينه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأكاديمية السويدي.. وفيما يلي نبذة عن هذه المدارس وكيفية التقديم بها:



مدرسة الضبعة للطاقة النووية:

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تعد مدرسة الضبعة، الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي، تخدم مشروع إنشاء المفاعل النووي السلمي بالضبعة، وهي مدرسة فنية داخلية نظام 5 سنوات، مقرها الأساسي بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح.من شروطها أن الطالب يمر بمراحل متعددة للقبول، تبدأ بامتحان قدرات مكون من مجموعة أسئلة في العلوم والرياضيات واللغات والذكاء، ومن ثم تضاف درجات الامتحان على درجات الطالب بالشهادة الإعدادية، ويتم ترتيب الطلاب تنازلياً بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، وبعد ذلك يتم إجراء مقابلات شخصية للطلاب لاختيار أفضلهم للالتحاق بالمدرسة.ليس هذا فقط، بل يوجد في المدرسة ثلاث أقسام: كهرباء، ميكانيكا، وإلكترونيات، ويبدأ التخصص من الصف الرابع، ويدرس طلاب الصف الأول مواد عامة: فيزياء، كيمياء، رياضيات، لغة عربية وإنجليزية، بالإضافة إلى ورش ميكانيكا، وكتاب عن تكنولوجيا الطاقة النووية أعدته هيئة الطاقة النووية، وفي المدرسة يتم إعداد الخريجين للعمل كفنيين بالمفاعل النووي السلمي المقرر إنشاءه بمنطقة الضبعة.ولمزيد من التفاصيل، يمكن تصفح موقع المدرسة:https://goo.gl/maps/UnFbWuhe91eWXFJGAأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا:يقوم الطالب بالدراسة فيها لمدة خمس سنوات، دراسة خاصة بالهندسة، تؤهله لدخول كلية الهندسة، ويوجد قسمين بالأكاديمية: قسم الحاسبات، وقسم الكترونيات، ومدة الدراسة بها 5 سنوات.تقع الأكاديمية في مدينة الخصوص العزبة البيضا، ش مدرسة الأورمان، وتقبل من مجموع 180 درجة ومن شروطها الأساسية الحصول على شهادة الإعدادية الحديثة وألا يتجاوز سن المتقدم عن الـ18 عاماً.مدرسة البترول:كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مدارس البترول، والتي يتم الالتحاق بها بعد الشهادة الإعدادية، وهي من المدارس التي تضمن مستقبل جيد في مجال البترول.وتؤهل مدارس البترول بعد الإعدادية الطلاب الذين يلتحقون بها إلى أن يصبحوا فنيين بترول في مختلف المراكز المتاحة داخل حقول البترول، ليس هذا فقط، بل تؤكد المدرسة أنها تفتح الطريق أمام طلابها للسفر والعمل بمجال البترول وإنتاج الوقود في الدول الأجنبية، وخاصة الدول العربية ودول الخليج، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من البترول الموجود في العالم.وتمنح شهادة الدراسة في مدارس البترول بعد الإعدادية الطالب شهادة الثانوية العامة في مجال البترول بعد انتهاء سنوات الدراسة المحددة وهي 3 سنوات.المدرسة لها عدة شروط للالتحاق بها، تتمثل في ألا يقل مجموع الطالب عن 150/ 280 في الشهادة الإعدادية بنفس عام التقديم أو العام السابق للتقديم كحد أقصى، ويتم النجاح فيها من خلال اختبارات القبول مع اجتياز الكشف الطبي، والكشف النفسى.من أهم الشروط للالتحاق بالمدرسة ألايزيد السن الطالب في أول سبتمبر في عام التقديم على 18 عاما، وأن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى ليس هذا فقط بل من الضروري اجتياز كشف الهيئة لتخصص البترول.الأوراق المطلوبة للتقديم: أصل شهادة ميلاد كمبيوترمع 5 صور، أصل استمارة نجاح الإعدادية مع 4 صور طبق الأصل، 3 صور بطاقة ولي الأمر، 4 صور شخصية حديثة للطالب، ملف التقديم ويحتوي على «طلب الالتحاق- ملف متابعة»، البطاقة الصحية معتمدة من التأمين الصحي، 2 طوابع نقابة و1 طابع تعليمي، طلب التحاق للمدرسة، واستمارة بيانات.للتسجيل بالمدرسة يمكن زيارة موقعها الإليكتروني:http://gdepexams.emis.gov.eg/fany/مدرسة توشيبا العربي:تتبع مجموعة شركات ومصانع العربي، وهي من ضمن بروتوكول تعليمي مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ويتقدم الطلاب لها بعد مرحلة الإعدادية مباشرة.ويدرس الطالب الذي يلتحق بمدرسة توشيبا العربي الثانوية لمدة 3 سنوات، حيث يتقدم الطالب من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن مميزاتها أنها تمكن الطلاب الملتحقين بها، للحصول على فرصة للسفر لدولة اليابان واستكمال دراسته هناك.الأرواق المطلوبة لمدرسة توشيبا العربي الثانوية صورة استمارة النجاح (الإعدادية العامة) لنفس العام 2019ـ 2020، صورة شهادة الميلاد، عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب، صورة بطاقة ولي الأمر، وملء نموذج تقديم موجود بمدرسة العربي التطبيقية مع وجود ملف بلاستيك «دوسيه» بكبسولة.شروط التقدم للمدرسة: ألا يقل المجموع عن 220 درجة، بحسب تنسيق العام الماضي وربما يكون نفس الشرط هذا العام، ألا يزيد السن عن 18 عاما في أكتوبر 2020، توفر مجموعة العربي وسائل مواصلات للطلبة من المنوفية والقليوبية وتوفر لهم وجبة غذاء. كما يتم قبول طلبات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، وتقبل الطلبات من الإدارات التعليمة الآتية: «الادارة التعلمية بقويسناـ الادارة التعليمية ببنها» فقط.ويتضمن شروط القبول لمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، أن يجتاز المتقدم اختبارات في اللغة الانجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وتأتي تخصصات المدرسة: التركيبات الكهربائية، التبريد وتكييف الهواء، التصنيع الميكانيكي.مدرسة وردان السكة الحديد:مدرسة وردان السكة الحديد وهي المدرسة الثانوية الصناعية، الدراسة في المدرسة لمدة 3 سنوات ويمنح بعدها الطالب دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية للنقل ويكون له فرصة للعمل في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويتم تعيين الخريجين من المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل بالهيئة، ووفقا لاحتياجاتها.وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر شروط التقديم في: تشترط ألا يزيد سن الطالب عن 18 عاما في أول أكتوبر، ان يكون الطالب حاصلا على شهادة التعليم الأساسي "الشهادة الاعدادية" عام 2019، قسم لغة إنجليزية، لا يقل مجموع الاعدادية عن 210 درجة، وتكون الأولوية للأعلى في المجموع، ثم اجتياز الاختبار الشخصي والكشف الطبي، ويتم قبول الطلبات باليد، ولا يلتفت للطلبات التي تقدم عن طريق البريد.الأوراق المطلوبة للتقديم في المدرسة التي تؤهل الطالب للعمل بالسكة الحديد: طلب الالتحاق بالمدرسة باسم مدير المدرسة الثانوية الصناعية للنقل بوردان، صورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر، صورة الاستمارة الدالة على النجاح، أصل بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، عدد 4 صور شخصية حديثة (4 × 6)؛ وفي حالة القبول يلتزم الطالب بتقديم أصل المستندات، ويتم تقديم أوراق الالتحاق المطلوبة بمقر المدرسة بمعهد تدريب وردان وفقا للمواعيد المحددة لكل محافظة.عنوانها:‏https://goo.gl/maps/nks1Wns1f6XBKt5LAويمكن زيارة حساب المدرسة على «فيس بوك»:‏https://www.facebook.com/wti.edu.eg/مدرسة الذهب والمجوهرات:مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية للحلي والمجوهرات، وهي من المدارس التي يمكن للطالب الالتحاق بها بعد إتمام الشهادة الإعدادية، وتقبل المتقدمين من الجنسين، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم على 18 عاماً، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية، وعليه اجتياز الاختبارات، التي تضعها الوزارة في اللغات والرياضيات، وأيضاً المقابلة الشخصية.وتفتح المدرسة أبوابها لجميع المتقدمين من مختلف المحافظات، بينما تخطط الإدارة لافتتاح فروع أخرى في بعض المحافظات خلال الفترة المقبلة.وتعتمد الدراسة على الأسلوب العملى أكثر من النظرى ويتم تدريب الطلاب على أحدث الأجهزة والإمكانيات بواسطة رواد ومؤسسى الذهب في مصر.يمكن التعرف على المدرسة من خلال زياراتها :https://goo.gl/maps/rC9L8hG1mMGBa4po9مدرسة المياه:خريج هذه المدرسة يتم تعيينه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فور تخرجه من المدرسة، وتوجد مدارس المياه والصرف الصحي في محافظات القاهرة والبحيرة وبني سويف والمنوفية وأسيوط، وتعمل على تأهيل الطلاب والشباب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر.وتتولى الشركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تشغيل وتدريب الطلاب الملتحقين بهذه المدارس.ومن شروط التقديم: أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية، أن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى من درجات القبول 250 درجة في تنسيق 2019، أن يكون الطالب مصري الجنسية، أن يجتاز الطالب اختبارات القدرات، أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية، تشترط المدرسة أن يكون الطالب من محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء .وبعدما ينتهي الطالب من الدراسة في مدارس المياه والصرف الصحي يكون الطالب مؤهل للعمل في شركات المياه والصرف الصحي المختلفة، كما أن المدرسة توفر العمالة الفنية والمتخصصة في هذا المجال لمختلف الشركات التي تعمل في هذا المجال في كل محافظات الجمهورية.ومن الأوراق المطلوب للتقديم: ملف تقديم، صورة استمارة نجاح حديثة، أصل شهادة الميلاد، صورة شخصية حديثة مقاس ٤×٦، على أن يستكمل الطلاب ملفهم بعد قبولهم.أكاديمية السويدي بالعاشر من رمضان :يشرف على المدرسة، طاقم ألماني من الكفاءات المميزة في التعليم الفني، يعاونهم فريق من الشباب المصري الذي يسعى لاكتساب المهارة والخبرة من الألمان للقيام بمهمة الإدارة مستقبلًا، تسعى المدرسة لتحقيق تنمية مهارات العامل المصري، باعتباره العنصر القادر الذي يستطيع تطوير المنتج.من شروط التقديم، تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة وبمجموع لا يقل عن 220 /280 درجة، ويجب أن يكون الطالب المتقدم حاصل على شهادة الإعدادية هذا العام، وسيتم إخطار كل طالب بميعاد بداية الاختبارات عند تقديمه للأوراق أو بإرساله بالميل له، إذا كان تقديمه من خلال الموقع الإلكتروني.ويمكن التقديم على الموقع الإلكتروني للمدرسة:application@sta.edu.egمدرسة الأثاث بدمياطهي مدارس خاصة بتعليم فن الأثاث والنجارة وغيرها، ومن شروطها أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية، والحصول على الحد الأدنى للقبول بالمدرسة ولا يعد هذا شرطا لقبوله حيث يجب علي الطالب اجتياز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.ويتم ترتيب الطلبة المجتازين للاختبارات والمقابلة وفقا للمجموع من الأعلى إلى الأقل مجموعة وقتا للكثافة القانونية لعد الطلبة في الفصل (۲۹ طالب).الطلبة الذين لا يقبلون بمدارس التعليم المزدوج لهم الحق في التقدم للمدرسة الراغبين فيها وفقا لقواعد التنسيق المعلن عنها بمديرية التربية والتعليم بدمياط.الأوراق المطلوبة: أوراق التقديم الخاص بالتعليم المزدوج من مكتب البريد، أصل و3 صور للشهادة الإعدادية، أصل و3 صور لشهادة الميلاد، و5 صور شخصية.في سياق متصل، يوجد أمام طلاب الشهادة الإعدادية، فرصة للالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم الإعلان عنها، وأبرزها:- مدرسة «التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات»، المتخصصة بمجال الميكاترونيات بمحافظة القاهرة بالشراكة مع شركتي الماكو وإيجيترافو.- مدرسة «الإمام محمد متولي الشعراوي» للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالات التشطيبات المعمارية وتبريد وتكييف الهواء والكهرباء، والشبكات الصحية ونجارة العمارة، بالشراكة مع مجموعة شركات طلعت مصطفى وأكاديمية ناس.- مدرسة «أي تك» للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة بمجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتبع نظام مدارس p- tech العالمية، بالشراكة مع شركة «IBM» ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية.- مدرسة «أحمد تعلب» الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة مع شركة أمريكانا ومؤسسة «مصر الخير»، والتي تتخصص في مجال إدارة وتشغيل المطاعم.- مدرسة «إلكترومصر» للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة بمجال الصيانة الكهربائية بالشراكة مع شركة شنايدر والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية.- مدرسة «الإنتاج الحربي» للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، المتخصصة بمجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية والسباكة والمعالجات الحرارية واللحام وتشكيل المعادن والبتروكيماويات والتركيبات الكهربائية والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والحاسبات وتبريد وتكييف الهواء ونجارة الأثاث وميكانيكا السيارات.- مدرسة «الإنتاج الحربي» للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، والتي تتخصص بمجالات تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي.- مدرسة «الصالحية» للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، المتخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني بالشراكة مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مشروع تطوير القوى العاملة).- مدرسة «السويدي» للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة بمجالي الكهرباء والميكانيكا بالشراكة مع مؤسسة السويدي للتنمية.