

دعوى قضائية بالأردن.. والسبب قطة دعوى قضائية بالأردن.. والسبب قطة

قامت امرأة أردنية برفع دعوى قضائية وذلك نظرا لتضرر قطتها نفسيا.



وصرحت مصادر بوزارة العدل الأردنية- وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"- عن قيام المدعية برفع دعوى بدل أضرار معنوية ومادية عن الأذى الذي لحق بقطتها.



وكانت المدعية قد قامت بترك قطتها في مكان رعاية حيوانات وسافرت وعند عودتها فوجئت بتدهور حالة قطتها الصحية حيث انها كانت ترفض الطعام وبعد فحصها صحيا ونفسيا قامت الامرأة بأخذ تقرير بذلك.

قد يعجبك أيضا...

وأكد أسد الشواهين محامي المدعية على أن الدعوى منظورة لدى محكمة صلح إربد، وبشكل جدي وبحسب أصول المحاكمات المتبعة كأي إنسان متضرر.وأشار إلى أن هذه القضية هي الأولى من نوعها في الأردن، منوها بأنه سيترافع في هذه القضية، ولم يسبق أن تم قبول هذه القضايا من قبل المحامين ولا حتى الهيئات القضائية.