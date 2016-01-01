قامت امرأة أردنية برفع دعوى قضائية وذلك نظرا لتضرر قطتها نفسيا.
وصرحت مصادر بوزارة العدل الأردنية- وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم"- عن قيام المدعية برفع دعوى بدل أضرار معنوية ومادية عن الأذى الذي لحق بقطتها.
وكانت المدعية قد قامت بترك قطتها في مكان رعاية حيوانات وسافرت وعند عودتها فوجئت بتدهور حالة قطتها الصحية حيث انها كانت ترفض الطعام وبعد فحصها صحيا ونفسيا قامت الامرأة بأخذ تقرير بذلك.
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التعليقات على دعوى قضائية بالأردن.. والسبب قطة
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