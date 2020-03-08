

مليون أوقية على أقل تقدير.. اكتشاف جديد لمنجم ذهب بالصحراء الشرقية مليون أوقية على أقل تقدير.. اكتشاف جديد لمنجم ذهب بالصحراء الشرقية

أعلن طارق الملا، وزير البترول، تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بالصحراء الشرقية، باحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية بحد أدنى، وبنسبة استخلاص 95%، والتى تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالى استثمارات على مدار الـ10 سنوات المقبلة، أكثر من مليار دولار.



ويقع الكشف فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تتولى شركة الثروات والموارد للتعدين أعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقًا لتعاقدها مع الشركة.



وأضاف «الملا» أن الكشف التجارى الجديد للذهب يعد نتاجًا لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله، من خلال شركة شلاتين، والتى تشهد شراكة ناجحة وتعاونًا مثمرًا بين عدد من قطاعات الدولة والتى تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبنك الاستثمار القومى، والشركة المصرية للثروات التعدينية، ومن المقرر تشكيل شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية، فور الانتهاء من الإجراءات، لتكون ثالث شركة فى مصر لاستخراج الذهب والمعادن المصاحبة.

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وأكد «الملا» استمرار تحديث قطاع التعدين فى مرحلته الثانية حتى نهاية العام المقبل، لزيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين، ومن المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين فى القطاع تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة فى عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار. وأشار إلى أنه تم موعد إغلاق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب لعام 2020 وهى أول مزايدة طبقًا للتعديلات الجديدة والتى تم طرحها فى مارس الماضى نتيجة لظروف جائحة كورونا عالميًا، إلى 15 سبتمبر المقبل، بدلًا من 15 يوليو الجارى، مع تطبيق نظام تقييم عالمى للعروض الاستثمارية المقدمة يراعى كل الاشتراطات الدولية لجذب الاستثمار.