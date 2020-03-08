أعلن طارق الملا، وزير البترول، تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بالصحراء الشرقية، باحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية بحد أدنى، وبنسبة استخلاص 95%، والتى تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالى استثمارات على مدار الـ10 سنوات المقبلة، أكثر من مليار دولار.
ويقع الكشف فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تتولى شركة الثروات والموارد للتعدين أعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقًا لتعاقدها مع الشركة.
وأضاف «الملا» أن الكشف التجارى الجديد للذهب يعد نتاجًا لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله، من خلال شركة شلاتين، والتى تشهد شراكة ناجحة وتعاونًا مثمرًا بين عدد من قطاعات الدولة والتى تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وبنك الاستثمار القومى، والشركة المصرية للثروات التعدينية، ومن المقرر تشكيل شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية، فور الانتهاء من الإجراءات، لتكون ثالث شركة فى مصر لاستخراج الذهب والمعادن المصاحبة.
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التعليقات على مليون أوقية على أقل تقدير.. اكتشاف جديد لمنجم ذهب بالصحراء الشرقية
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