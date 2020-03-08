

التموين: إتاحة خدمات جديدة على موقع إدارة دعم مصر التموين: إتاحة خدمات جديدة على موقع إدارة دعم مصر

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة نفذت استراتيجية كبيرة، لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها.



وأشار المصيلحي، إلى تطوير الخدمات المقدمة على موقع "دعم مصر"، بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحه قبل ذلك كالنقل من محافظه لأخرى والفصل الاجتماعي وإعادة إرسال الرقم السري، بالإضافة إلى الخدمات التي كانت تتواجد على الموقع مسبقاً في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

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ومن جانبه، أكد عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، أنه تم زيادة الأمان بالنسبة للمواطن على موقع دعم مصر بتخصيص (رقم سري) لمرة واحدة لكل طلب لضمان أن المواطن صاحب البطاقة هو من يقوم بطلب خدماته.وطالب مدكور المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، بضرورة إدخال رقم الهاتف الخاص بهم لتسهيل التعامل ووصول الرسائل على هاتفه الخاص، مشيرا إلى إدخال ١٠ ملايين مواطن من أصحاب البطاقات التموينية لهواتفهم.ومن ناحية أخرى، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة مطورة ومميكنة، أشار المصيلحي إلى أنه تم الانتهاء من افتتاح ٢٠٠ مركز خدمة مطورة لتقديم الخدمات التموينية، كما أنه يوجد ٥٠ مركز خدمة مطور جاري افتتاحها وتشغليها، وكذا ٥٠ مركز جاري تطويرها، فضلاً عن معاينة وإعداد تصميمات هندسية لعدد ٨٠ مكتب جديد لتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة أيضاً.ويمكن الدخول على الموقع من الرابط الآتي: "http://www.tamwin.com"، كما أنه يوجد مجموعة من الإرشادات العامة على موقع إدارة دعم مصر لتوضيح كيفية الاستخدام.كما تناشد وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية استكمال تسجيل رقم التليفون الخاص بهم على الموقع، وذلك لإمكانية الاستفادة من كافة الخدمات التموينية المتاحة حفاظاً على حقوقهم التموينية.