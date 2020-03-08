ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. و«عيار 21» يسجل 800 جنيه

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ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. و«عيار 21» يسجل 800 جنيه

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب في مصر سجلت ارتفاعًا جديدًا في بداية تعاملات، الأربعاء، بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالميًا بنحو ١٣ دولارا، لتسجل ١٧٨٥ دولارا.

وبلغ سعر جرام الذهب «عيار ٢٤» في الصاغة المصرية ٩١٢ جنيهًا، بينما سجل «عيار ٢١» ٨٠٠ جنيه، وسجل «عيار ١٨» ٦٨٥ جنيه، فيما سجل «عيار ١٤»، ٥٣٢ جنيه، وبلغ سعر جنيه الذهب ٦٤٠٠ جنيه.

وأوضح «رزق» في تصريحت لـ«المصري اليوم»، أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا نتيجة لارتفاع سعر العقود الأجلة للذهب، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن «زيادة أسعار الذهب مؤخرًا أدت إلى تراجع معدلات الإقبال وانخفاض متواصل في حجم المبيعات في السوق المصرية، بسبب ضعف الحالة الاقتصادية التي لا تسمح بشراء الذهب، خاصة أنه سلعة غير أساسية، فضلا عن إلغاء الكثير من الزيجات بسبب أزمة فيروس كورونا».

كانت أسعار الذهب سجلت استقرارًا، الثلاثاء، ليسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤» في الصاغة المصرية ٩٠٨ جنيهات، بينما سجل «عيار ٢١» ٧٩٥ جنيهًا، وسجل «عيار ١٨» ٦٨١ جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٣٠ جنيهًا، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٣٦٠ جنيهًا.

المصدر: المصرى اليوم

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