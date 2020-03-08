قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب في مصر سجلت ارتفاعًا جديدًا في بداية تعاملات، الأربعاء، بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالميًا بنحو ١٣ دولارا، لتسجل ١٧٨٥ دولارا.
وبلغ سعر جرام الذهب «عيار ٢٤» في الصاغة المصرية ٩١٢ جنيهًا، بينما سجل «عيار ٢١» ٨٠٠ جنيه، وسجل «عيار ١٨» ٦٨٥ جنيه، فيما سجل «عيار ١٤»، ٥٣٢ جنيه، وبلغ سعر جنيه الذهب ٦٤٠٠ جنيه.
وأوضح «رزق» في تصريحت لـ«المصري اليوم»، أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا نتيجة لارتفاع سعر العقود الأجلة للذهب، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.
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التعليقات على ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. و«عيار 21» يسجل 800 جنيه
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