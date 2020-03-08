

تعرف علي.. أسعار مواد البناء المحلية مع بداية شهر يوليو تعرف علي.. أسعار مواد البناء المحلية مع بداية شهر يوليو

واصلت أسعار مواد البناء المحلية، من الحديد والجبس والأسمنت، لليوم الخامس على التوالي حالة الاستقرار، مع نهاية التعاملات، الأربعاء الأول من يوليو .



الأسمنت المسلح



سجل سعر الأسمنت المسلح 718 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 708 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 710 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 708 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 723 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 708 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 720جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 765 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 723 جنيهًا للطن.

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الأسمنت الأبيضوسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.الأسمنت المخلوطوسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 660 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 660 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 665 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 660 جنيهًا للطن.واصلت أسعار مواد البناء المحلية، من الحديد والجبس حالة الاستقرار، بينما أسعار الأسمنت مع نهاية التعاملات، اليوم الأثنين 29 يونيو.الأسمنت المقاوموسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 758 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 765 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 755 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 758 جنيهًا للطن.الجبسواستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.أسعار الحديدسجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.